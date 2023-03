Auf der Social-Trading-Plattform Wikifolio können Anlage-Interessierte ihre Investment-Strategie veröffentlichen, indem sie sie in einem Musterportfolio fixieren – einem sogenannten Wikifolio. Andere Nutzer können sich auf der Plattform Investment-Anregungen holen. Bei Interesse lässt sich in Wikifolio-Strategien auch investieren, mittels Zertifikat.

Im Rahmen einer Kooperation mit DAS INVESTMENT geben die Betreiber der Plattform regelmäßig Einblick, welche Aktien bei Wikifolio-Tradern zuletzt besonders gefragt waren. Im Februar stießen demnach vor allem Technologie-Titel auf Interesse. Anbieter von Software- und Cloud-Services, Telekomdienstleistungen, E-Commerce, aber auch der deutsche Rüstungshersteller Rheinmetall hatten bei den Wikifolio-Händlern die Nase vorn.

Wikifolio-Trader Christian Scheid sagt zur Aktie von Deutsche Telekom, die sich aktuell unter den Top Ten findet:

„Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat den Gewinn zum Jahresende trotz eines Umsatzrückgangs deutlich erhöht. Im vierten Quartal stieg das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahresvergleich um 8,3 Prozent auf 6,8 Mrd. Dollar. Unter dem Strich gewann T-Mobile 927000 Telefon-Vertragskunden hinzu. Die Erlöse sanken gegenüber dem Vorjahreszeitraum jedoch um 2,5 Prozent auf 20,3 Mrd. Dollar. T-Mobile stellte für 2023 insgesamt einen Kundenzuwachs zwischen 5,0 Mio. und 5,5 Mio. in Aussicht, nach 6,4 Mio. im Vorjahr. Analysten hatten zwar mit einer höheren Prognose gerechnet. Dennoch bleibt T-Mobile US die Wachstumsperle des Bonner Konzerns. Die T-Aktie sieht charttechnisch hervorragend aus.“