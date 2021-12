Vuma Touchpoints 2021 10 beliebte Filialbanken

Deutsche legen bei der Auswahl ihrer Hausbank viel Wert auf die Verfügbarkeit von Geldautomaten. Das geht aus der aktuellen Vuma-Marktstudie Touchpoints 2021 hervor. Für 62,4 Prozent der darin befragten Personen ist der Zugang zu Bargeld „sehr wichtig“. Niedrige Kontoführungs- und Service-Gebühren haben für 61,9 Prozent hohe Priorität, gefolgt von der Filialdichte (44,5 Prozent), der Verfügbarkeit von persönlichen Beratern vor Ort (43,9 Prozent) und der Option, Geld persönlich am Schalter abzuheben (36,3 Prozent).

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir zehn beliebte Filialbanken vor. Die Reihenfolge richtet sich nach der Beliebtheit der Institute für Geldanlagen, Sparbücher und Wertpapiere in der Vuma Touchpoints 2021.

Die Studie, die von ARD-Werbung Sales & Services (AS&S), Radio Marketing Service (RMS) und ZDF Werbefernsehen in Auftrag gegeben wurde, wird jährlich aktualisiert. Dafür führen vier Markt- und Medienforschungsinstitute – das IFAK Institut in Taunusstein, der Gfk Media & Communication Research in Raunheim, die Forsa Marplan Markt- und Mediaforschungsgesellschaft in Frankfurt und die GIM Gesellschaft für innovative Marktforschung in Wiesbaden – zweimal jährlich Interviews mit deutschsprachigen Personen ab 14. Jahren. Der aktuelle Vuma-Datensatz besteht dann immer aus den vier letzten Erhebungswellen – das entspricht rund 23.000 Interviews.