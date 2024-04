Mischfonds-Manager versprechen ihren Anlegern, das Beste aus mehreren Welten ins Portfolio zu holen. Waren das anfänglich vor allem Aktien und Anleihen, so sind in modernen Mischfonds-Portfolios oft noch andere Anlageklassen vereint, wie etwa Zertifikate oder Rohstoffe.

Die Kölner Vermögensverwaltung Rheinische Portfolio Management nimmt seit vielen Jahren regelmäßig die in Deutschland besonders beliebten Mischfonds unter die Lupe – solche Produkte, in den Absatzlisten großer Vertriebe auf den vorderen Plätzen stehen. Einmal pro Quartal werden diese Fonds nach einer RP-eigenen Ordnungsmethode in eine Rangfolge gebracht. Das hausintern entwickelte Scoring basiert auf acht relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko der Fonds.

Jene zehn Mischfonds, die im Ranking dann oben stehen, kommen in ein Auswahlportfolio, das RP Anlegern auch als Vermögensverwaltung anbietet („Topseller Select Strategie Defensiv“).

In unserer Chart-Strecke stellen wir die Mischfonds der aktuellen Top Ten vor. RP-Senior-Analyst Maksym Dundar erläutert zu jedem Fonds dessen Stärken und Schwächen.

Günstiges Umfeld für offensive Mischfonds

Zur aktuellen Top-Auswahl sagt Dundar: „Das neue Jahr begann wie das alte endete: Die Hausse nährt die Hausse. Da die Aktienmärkte ihre historisch starke Rally also fortsetzen, konnten offensive Mischfonds erneut glänzen und erreichten oftmals neue Allzeithochs.“

Von einem altbekannten, regelmäßigen Top-Kandidaten haben sich die Kölner zuletzt allerdings getrennt: Der Fonds Acatis Value Event (ISIN: DE000A0X7541) schaffte es nicht mehr in die jüngste Bestenauswahl. Man habe ihn „infolge der überraschenden Entlassung des Fondsberaters bis auf Weiteres suspendiert“, drückt es Dundar aus. Womit er auf die Trennung zwischen Acatis und der Boutique Gané hinweist. Acatis hatte im Februar unvermittelt den Beratungsvertrag mit Gané gekündigt und mitgeteilt, den Fonds lieber selbst betreuen zu wollen. In der Folge hat der bis dahin erfolgreich laufende Mischfonds starke Mittelabflüsse gesehen.

Neu in die Top Ten ist dagegen der Squad Makro (LU0490817821) gerutscht, dessen Manager Alexander Kapfer „schon seit Jahren erfolgreich einen Makroansatz mit Bottom-Up-Aktienselektion verbindet“, wie Dundar lobt. Nach einer längeren Pause landet außerdem der Ethenea-Mischfonds Ethna Aktiv (LU0841179863) wieder unter den ersten zehn. Der Fonds hat im vergangenen Nullzinsumfeld eine Durststrecke zurückgelegt, sein Volumen ist von ehemals 12 Milliarden auf nur noch gut 2 Milliarden Euro geschrumpft. Bei RP verspricht man sich offenbar, dass der bekannte Fonds zukünftig wieder an vergangene Erfolge anknüpfen kann.

Erneut in den Top Ten von RP vertreten ist der DC Value Global Balanced (DE000A0YAX72). Der Fonds von Oddo BHF AM hatte es im Vorquartal erstmals nicht nur unter die Besten, sondern gleich an deren Spitze geschafft. Diesen Erfolg konnte er nun wiederholen.

Hier kommt die aktuelle Auswahl der Mischfonds-Topseller von RP. Analyse-Stichtag ist der 31. März 2024:

Platz 10: Ethna Aktiv

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: LU0841179863

Fondsvolumen: 2.070 Millionen Euro

Manager: Arnoldo Valsangiacomo, Luca Pesarini, Michael Blümke

Strategie: Flexibler Mischfonds mit benchmarkunabhängigem Ansatz

Stärken: Zugang zu Opportunitäten in vielen Anlageklassen

Schwächen: Aktive Exposure-Steuerung erfordert gutes Markt-Timing

Platz 9: Flossbach von Storch Multiple Opportunities

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: LU0323578657

Fondsvolumen: 25.437 Millionen Euro

Manager: Bert Flossbach

Strategie: Offensiver Mischfonds, investiert in Qualitätsunternehmen, strategische Goldposition

Stärken: Risiko wird durch starke Performance entlohnt

Schwächen: Anlageuniversum wird durch hohes Volumen eingeschränkt

Platz 8: Squad – Makro

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: LU0490817821

Fondsvolumen: 438 Millionen Euro

Manager: Alexander Kapfer

Strategie: Flexibler Mischfonds mit Makroansatz und Fokus auf hochqualitativen Substanzaktien

Stärken: Bewährter Makroansatz mit hoher Flexibilität

Schwächen: Keine Berücksichtigung der Schwellenländeraktien

Platz 7: Phaidros Funds – Balanced

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: LU0759896797

Fondsvolumen: 1.712 Millionen Euro

Manager: Georg Graf von Wallwitz, Ernst Konrad

Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit flexibler Aktienquote

Stärken: Benchmarkfreier und bewährter Top-Down-Ansatz

Schwächen: Strategiebedingt kurzfristig höhere Schwankungen möglich

Platz 6: Value Intelligence ESG AMI

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: DE000A2DJT49

Fondsvolumen: 250 Millionen Euro

Manager: Stefan Rehder

Strategie: Flexibler Mischfonds, investiert in unterbewertete Qualitätsunternehmen, gefiltert nach ESG-Kriterien

Stärken: Starker Fokus auf Kapitalerhalt

Schwächen: Verhältnismäßig hohe Cash-Quote kann Performance bremsen

Platz 5: MFS Meridian Prudent Capital

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: LU1442548993

Fondsvolumen: 2.995 Millionen Euro

Manager: Barnaby M. Wiener, David P. Cole, Edward Dearing

Strategie: Offensiver Mischfonds mit Aktienquote zwischen 50 und 90 Prozent, Total-Return-Ansatz

Stärken: Verlustbegrenzung durch strikte Absicherung

Schwächen: Schwächere Partizipation an Aufwärtsphasen

Platz 4: DJE – Zins & Dividende

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: LU0553164731

Fondsvolumen: 3.788 Millionen Euro

Manager: Jan Ehrhardt, Stefan Breintner

Strategie: Flexibler Mischfonds, Absolute-Return-Ansatz basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Kennzahlen

Stärken: Stabil mit hoher Partizipation in Aufwärtsphasenasen

Schwächen: Hohe Asset-Klassen-Korrelation erfordert weiterhin gutes Markt-Timing

Platz 3: Blackrock Global Funds – Global Allocation

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: LU0171283459

Fondsvolumen: 14.030 Millionen Euro

Manager: David Clayton, Russ Koesterich, Rick Rieder

Strategie: Flexibler Mischfonds mit dynamischer Allokation

Stärken: Stabiles Konzept mit erfahrenem Manager

Schwächen: Strukturell hohe Korrelation zum amerikanischen Aktienmarkt

Platz 2: Janus Henderson Balanced

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: IE0004445015

Fondsvolumen: 7.491 Millionen Euro

Manager: Jeremiah Buckley, Michael Keough, Greg J. Wilensky

Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit Top-Down-Allokationssteuerung

Stärken: Erfahrenes Management mit konsistentem Ansatz

Schwächen: Fokus auf USA schränkt Anlageuniversum ein

Platz 1: DC Value Global Balanced

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

ISIN: DE000A0YAX72

Fondsvolumen: 580 Millionen Euro

Manager: Jürgen Dickemann

Strategie: Flexibler Mischfonds mit Schwerpunkt auf Qualitätsaktien und einem High-Conviction-Ansatz

Stärken: Fokus des Managements auf einzigem Produkt

Schwächen: Key-Person-Risiko im Management