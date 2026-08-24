10 europäische Aktien, die Top-Manager von Dividendenfonds kaufen
Dividendenaktien erleben ein starkes Jahr. Seit Jahresbeginn schlägt die Morningstar-Kategorie „Aktien Europa dividendenorientiert“ sowohl den enger gefassten Morningstar Europe Dividend Yield Focus Index als auch den breiten Morningstar Europe Index. Die Manager dieser Fonds machen also gerade vieles richtig.
Doch auf welche Titel setzen die besten unter ihnen? Das hat Morningstar untersucht. Die Auswahl der Fonds erfolgte nach drei Kriterien, mit denen die Analysten die stärksten Stockpicker unter den aktiven Managern herausfiltern wollten.
In Frage kamen aktiv verwaltete Fonds, die
- in die Morningstar-Kategorie „Aktien Europa dividendenorientiert“ fallen,
- von denen mindestens eine Anteilsklasse ein Morningstar-Medalist-Rating in Gold, Silber oder Bronze trägt und
- die in ihren Portfolios höchstens 100 Aktien halten.
Insgesamt erfüllten zehn Fondsportfolios die Kriterien, deren Bestände die Analysten genauer unter die Lupe genommen haben. Der Drei-Monats-Vergleich zeigt, welche Aktien die erfolgreichen Manager zuletzt besonders kräftig gekauft oder aufgestockt haben. Aus den Zukäufen errechnete Morningstar je Aktie einen gewichteten „Kauf-Score“, der die am stärksten aufgestockten Titel direkt vergleichbar macht.
Aus Branchensicht ist die Liste bunt gemischt: Mit vier Titeln sind Finanzdienstleister am stärksten vertreten. Einige der Aktien werden laut Morningstar derzeit fair bewertet oder sogar überbewertet, es finden sich aber auch unterbewertete Papiere darunter.
Die zehn Aktien, die die besten europäischen Dividendenfonds-Manager jüngst gekauft haben, zeigen wir auf den folgenden Seiten – sortiert nach dem Alphabet.