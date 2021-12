10 Fragen zur Sachkunde Testen Sie Ihr Wissen! DAS INVESTMENT.com startet Quiz-Tool

Als Finanzberater oder Versicherungsmakler wissen Sie bestimmt viel über Aktien- und Rentenmärkte, Finanzprodukte, Regulierungsfragen und ähnliches. Doch wie gut ist Ihr Wissen im Vergleich zu dem Ihrer Kollegen und Mitbewerber wirklich? Das können Sie ab sofort regelmäßig testen - mit dem neuen Quiz-Tool von DAS INVESTMENT.com.

Den Anfang macht ein Quiz mit zehn Fragen zur Sachkunde für 34f-Berater. Das Quiz setzt sich aus jeweils vier Fragen zu Beratungsgrundlagen und zu offenen Investmentvermögen, sowie jeweils einer Frage zu geschlossenen Investmentvermögen und zu sonstigen Vermögensanlagen zusammen.

Die Fragen, die in dieser Form auch tatsächlich bereits in Sachkunde-Prüfungen gestellt wurden, wurden uns freundlicherweise von GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung zur Verfügung gestellt.