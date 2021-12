10 Jahre mit Riester Politikerin fordert Kündigungssperre für Riester-Rente

Riester-Verträge seien unter anderem deshalb zu teuer, weil die Unternehmen immer genug Liquidität für den Fall einer vorzeitigen Kündigung vorhalten müssten, zitiert das Online-Portal Wirtschaft.com die CDU-Finanzexpertin Anja Karliczek. Um die Verträge günstiger zu gestalten, schlägt die Politikerin eine Mindesthaltefrist von zehn Jahren vor.

Auch die Abschlussprovision soll auf zehn anstatt wie bisher auf fünf Jahre verteilt werden, so die Unionspolitikerin. Damit würde in den ersten Jahren nach dem Vertragsabschluss ein höherer Beitrag verzinst werden, was sich positiv auf die Endsumme auswirken dürfte.