10-Jahres-Prognose von Sal. Oppenheim 8,3 % Rendite pro Jahr mit europäischen Aktien

In die Prognose der zukünftigen Gesamtrendite deutscher Staatsanleihen fließen die zu erwartenden Coupons, die Rendite aus Zinsänderungen sowie mögliche Kursgewinne durch das Abschmelzen der Restlaufzeit (Roll-down-Effekt) ein. Darüber hinaus prognostizieren die Investmentstrategen von Sal. Oppenheim die Zinsentwicklung am Geldmarkt und damit die Zinspolitik der Notenbanken. „Wir erwarten in den nächsten Jahren eine Nullzinspolitik und bis 2025 eine durchschnittliche Geldmarktverzinsung von 1,2 Prozent“, sagt Ulrike Kastens aus dem Team Volkswirtschaft von Sal. Oppenheim. „Erreicht die EZB ihr Inflationsziel, wäre dies real eine Negativrendite.“Für den deutschen Rentenmarkt fällt die Renditeerwartung noch geringer aus: Der von den Experten erwartete Zinsanstieg bis zum Jahr 2025 dürfte zu Kursverlusten führen, so dass die erwartete Rendite bei lediglich 0,3 Prozent pro Jahr liegt.Der Nutzen langfristiger Renditeerwartungen ergibt sich aus ihrer Bedeutung für die Strategische Asset Allocation. „Jeder Anleger weicht mit seinem Portfolio vom ‚Welt-portfolio‘ ab, etwa weil er gerne heimatnah investiert oder weil er besondere Assetklassen bevorzugt. Implizit bildet jedes Portfolio daher Renditeerwartungen ab“, erläutern die Autoren in ihrer Analyse. „Zudem führen die Abweichungen vom ‚Weltportfolio‘ zu Marktverzerrungen, die sich prognostizieren und damit für den Anleger nutzen lassen.“