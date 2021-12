10 Millionen Euro aus eigener Tasche: Multi-Invest-Chef kauft seinen Fonds Flop-Aktien ab

Eicks Flaggschiff-Fonds Multi Invest OP (WKN 926200) bescherte der Fehlgriff des Managers - zusammen mit anderen Fehlentscheidungen - einen Verlust, der 2009 in der Spitze 2,6 Prozent betrug. Nun wolle er den Flop ausbügeln, der ihm zahlreiche schlaflose Nächte bereitet habe, erklärte Eick gegenüber der „Wirtschaftswoche“. Er hat das Aktienpaket, das derzeit nur etwa eine Million Euro wert sein dürfte übernommen und dafür den Einkaufspreis von 10 Millionen Euro gezahlt.Am vergangenen Freitag wurden den Investmentfonds die Beträge gutgeschrieben, die sie einst für die Petrocapital-Aktie gezahlt hatten, berichtet das Wirtschaftsmagazin. Der Kurs des Multi-Invest OP stieg daraufhin um etwa 0,8 Prozent und der des Multi Invest Spezial OP um 2,3 Prozent.Nach Angaben der „Wirtschaftswoche“ hat Eick das Geschäft mit eigenem Geld und langfristig laufenden Krediten finanziert. Die Aktien hält er jetzt in seinem Privatdepot und im Depot der Schweizer Gesellschaft Multi Invest, an der er beteiligt ist. Beide tragen damit jetzt auch das weitere Kursrisiko.Er erwarte nicht, dass er mit dem Papier noch viel Geld verdient, sondern kalkuliere sogar mit einem Totalverlust, erklärte Eick gegenüber dem Magazin. „Aber ich wäre meines Lebens nicht mehr froh geworden, wenn ich das in den Fonds belassen hätte“, so der Fondsmanager. Druck von außen – etwa durch Anleger oder Regulierungsbehörden – habe es bei der Entscheidung nicht gegeben. Um ähnliche Fehlgriffe in Zukunft zu vermeiden, hat Eick zudem seine Anlagestrategie geändert. Die von ihm betreuten Fonds sollen künftig nur noch als Dachfonds in Einzelfonds investieren dürfen, aber keine Einzelaktien mehr kaufen. Die Verkaufsprospekte werden entsprechend geändert.