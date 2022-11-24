Chancen und Risiken für das kommende Börsenjahr Welche Szenarien sich 2023 abspielen könnten
Über die Thesen:
Es handelt sich dabei lediglich um Denkanstöße und nicht um offizielle Marktprognosen. Die Chancen und Risiken sind nach Eintrittswahrscheinlichkeiten sortiert.
Was sich 2023 mit 25-prozentiger Wahrscheinlichkeit ereignen könnte …
… Sowohl bei der Präsidentschaftswahl als auch bei der Parlamentswahl erleiden Recep Tayip Erdoğan und seine AKP Niederlagen. Der neue türkische Präsident heißt Ekren Imamoğlu. Im türkischen Parlament stellt seine CHP die Mehrheit. Die Politik in der Türkei ändert sich radikal. Die Türkei nähert sich der Europäischen Union (EU) an. Handelsbeziehungen werden deutlich ausgeweitet. In einer ersten Reaktion steigt die türkische Lira um gut 20 Prozent auf einen Wechselkurs von 15 (aktuell 19).
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