Welche Stärken - aber auch welche Schwächen - haben die allseits bekannten und beliebten Mischfonds? Das untersuchen regelmäßig Analysten der Kölner Vermögensverwaltung Rheinische Portfolio Management. Hier stellen wir die aktuelle Top Ten vor, die die Kölner für das aktuelle Quartal herausgefiltert haben.

Anlegerlieblinge unter der Lupe 10 Topseller-Mischfonds – mit ihren Stärken und Schwächen

Bunte Mischung: Der Vermögensverwalter RP stellt regelmäßig ein Auswahlportfolio beliebter Mischfonds zusammen.

Mischfonds versprechen, das Beste aus mehreren Welten ins Portfolio zu holen: Zu der klassischen Kombi aus Aktien, Anleihen und Cash gesellen sich mittlerweile auch andere Asset-Klassen, etwa Rohstoffe und Derivate. So kann das Mischfonds-Universum, abhängig von der Anlagestrategie, heute ein buntes Angebot unterschiedlicher Vermögenswerte enthalten. Die Idee dahinter: eine komplette Vermögensverwaltungsstrategie zu bieten, nur im Fondsmantel.

Die Kölner Vermögensverwaltung Rheinische Portfolio Management ist stets auf der Suche nach den besten Produkten aus diesem Universum und durchleuchtet dafür regelmäßig die top-verkauften Mischfonds hiesiger Großvertriebe. Diese werden anhand von acht relativen und absoluten Kennzahlen zur Wertentwicklung und zum Risiko der Fonds in ein Ranking gebracht, unter anderem zählt die Wertentwicklung der vergangenen drei Jahre, die Schwankungsbreite und der maximale Verlust. Die zehn besten Fonds dieser Rangliste schnüren die Kölner zu einem Mischfonds-Auswahlportfolio, in das Anleger auch investieren können.

Ihre jüngste Analyse unternahmen die Kölner zum Stichtag 30. September 2023. Wir stellen diese Mischfonds-Top-Ten vor – und zeigen, wo die Analysten ihre Stärken und Schwächen verorten.

Wechsel in den Top Ten

Mit Blick auf die Veränderungen in der aktuellen Top-Auswahl gegenüber dem Vorquartal sagt Senior Quantitative Analyst Maksym Dundar:

„Eine sanfte Rückkehr zur Realität prägte die Stimmung auf den Märkten im vergangenen Quartal. Insbesondere Gold, ein gewohnter Bestandteil in den Portfolios gemischter Fonds, hatte unter der Umsetzung des Szenarios 'höher für länger' zu leiden. Doch trotz der Herausforderungen hielten sich die meisten Fonds aus den Top 10 im positiven Performancebereich. Die Zusammensetzung der Rangliste blieb weitestgehend unverändert blieb – lediglich drei Fonds tauschten ihre Plätze:

Insbesondere konnte der MFS Meridian Prudent Capital durch die Anwendung systematischer Absicherungen mittels Put-Optionen auf amerikanische Aktienindizes den Effekt der Marktkorrektur abmildern und sich vom vierten auf den ersten Platz vorkämpfen.

Auf der anderen Seite erwies sich diesmal die hohe Allokation in den amerikanischen Markt als Achillesferse für den Janus Henderson Balanced. Trotz des stärker werdenden Dollars gegenüber dem Euro zeigte er im letzten Quartal eine leicht negative Performance und rutschte nun auf den zweiten Platz ab. Dennoch hat das aktuelle Weihnachtsquartal historisch gute Chancen, die positive Dynamik der offensiveren Fonds aus dem ersten Halbjahre fortzusetzen.

Anleger sollten allerdings nicht vergessen, dass die Zentralbanken noch nicht den Fuß von der Zins-Bremse genommen haben.“

Platz 10: Huber Portfolio

ISIN: LU2372459979

Fondsvolumen: 228 Millionen Euro

Manager: Peter E. Huber; David Meyer; Norbert Keimling

Strategie: Flexibler Mischfonds, investiert global in substanzstarke Aktien und Turnaround-Situationen

Stärken: Antizyklische Allokation mit stabiler Performance

Schwächen: Erhöhte Volatilität wegen historischer Übergewichtung von Aktien

Platz 9: DWS Concept Kaldemorgen

ISIN: LU0599946893

Fondsvolumen: 14.074 Millionen Euro

Manager: Klaus Kaldemorgen; Christoph-Arend Schmidt; Henning Potstada

Strategie: Flexibler Mischfonds mit benchmarkunabhängigem Absolute-Return-Ansatz

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Stärken: Kann Opportunitäten in vielen Anlageklassen nutzen

Schwächen: Ambitoniertes Risiko-Renditeziel setzt gute Exposure-Steuerung voraus

Platz 8: Phaidros Funds - Balanced

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ISIN: LU0759896797

Fondsvolumen: 1.400 Millionen Euro

Manager: Ernst Konrad; Georg von Wallwitz

Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit flexibler Aktienquote

Stärken: Benchmarkfreier und bewährter Top-Down-Ansatz

Schwächen: Strategiebedingt kurzfristig höhere Schwankungen möglich

Platz 7: DJE - Zins & Dividende

ISIN: LU0553164731

Fondsvolumen: 3.528 Millionen Euro

Manager: Jan Ehrhardt

Strategie: Flexibler Mischfonds, Absolute-Return-Ansatz basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Kennzahlen

Stärken: Stabil mit hoher Partizipation in Aufwärtsphasen

Schwächen: Hohe Asset-Klassen-Korrelation erfordert weiterhin gutes Markt-Timing

Platz 6: Flossbach von Storch Multiple Opportunities

ISIN: LU0323578657

Fondsvolumen: 24.702 Millionen Euro

Manager: Bert Flossbach

Strategie: Offensiver Mischfonds, investiert in Qualitätsunternehmen, strategische Goldposition

Stärken: Risiko wird durch starke Performance entlohnt

Schwächen: Anlageuniversum ist durch hohes Volumen eingeschränkt

Platz 5: Acatis Gané Value Event

ISIN: DE000A0X7541

Fondsvolumen: 7.371 Millionen Euro

Manager: Henrik Muhle; Uwe Rathausky

Strategie: Defensiver Mischfonds, modellbasierter Value-Ansatz, ergänzt um Event-Strategie

Stärken: Event-Strategie erschließt zusätzliches Renditepotenzial

Schwächen: Höhere Schwankungen durch zumeist hohe Aktienquote

Platz 4: BGF Global Allocation

ISIN: LU0171283459

Fondsvolumen: 13.113 Millionen Euro

Manager: David Clayton; Russ Koesterich; Rick Reider

Strategie: Flexibler Mischfonds mit dynamischer Allokation

Stärken: Stabiles Konzept mit erfahrenem Manager

Schwächen: Strukturell hohe Korrelation zum amerikanischen Aktienmarkt

Platz 3: Value Intelligence ESG AMI

ISIN: DE000A2DJT49

Fondsvolumen: 239 Millionen Euro

Manager: Stefan Rehder

Strategie: Flexibler Mischfonds, investiert in unterbewertete Qualitätsunternehmen, gefiltert nach ESG-Kriterien

Stärken: Starker Fokus auf Kapitalerhalt

Schwächen: Verhältnismäßig hohe Cash-Quote kann Performance bremsen

Platz 2: Janus Henderson Balanced

ISIN: IE0004445015

Fondsvolumen: 6.830 Millionen Euro

Manager: Jeremiah Buckley; Michael Keough; Greg J. Wilensky; David Chung

Strategie: Ausgewogener Mischfonds mit Top-Down-Allokationssteuerung

Stärken: Erfahrenes Management mit konsistentem Ansatz

Schwächen: Fokus auf USA schränkt Anlageuniversum ein

Platz 1: MFS Meridian Prudent Capital

ISIN: LU1442548993

Fondsvolumen: 3.147 Millionen Euro

Manager: Barnaby M. Wiener; David P. Cole; Edward Dearing

Strategie: Offensiver Mischfonds mit Aktienquote zwischen 50 und 90 Prozent, Total-Return-Ansatz

Stärken: Verlustbegrenzung durch strikte Absicherung

Schwächen: Schwächere Partizipation an Aufwärtsphasen