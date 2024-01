Burggraben-Aktien sind aufgrund ihres Wettbewerbsvorteils besonders rentabel. Dennoch gibt es einige, die unterbewertet sind und sich so für die Anlage lohnen. Das Analyseunternehmen Morningstar hat analysiert, welches die zehn am stärksten unterbewerteten Wide-Moat-Aktien sind.

Sandburg am Strand: Burggraben-Aktien weisen eine stabile Marktstellung auf.

Das Analysehaus Morningstar hat die am stärksten unterbewerteten Aktien aus seinem unternehmenseigenen Wide Moat Focus Index ermittelt. Zudem haben die Analysten von Morningstar ausgewertet, welche Aktien neu in den Index aufgenommen und welche auf der anderen Seite daraus gestrichen werden.

Die in dem Wide Moat Focus Index von Morningstar abgebildeten Unternehmen müssen zwei Kriterien erfüllen. Erstens handelt es sich um Unternehmen mit breitem wirtschaftlichen Burggraben, die somit ein Morningstar Economic Moat Rating von Wide erhalten. Zweitens werden die Unternehmensaktien dieses Index zu den niedrigsten aktuellen Marktpreisen im Verhältnis zu den Fair-Value-Schätzungen der Morningstar-Analysten gehandelt.

Was sind Burggraben-Aktien?

Aktien beziehungsweise Unternehmen mit Burggraben weisen ein Geschäftsmodell auf, das nicht einfach übernommen werden kann. Ein Konzern kann beispielsweise über eine spezielle Technologie oder ein Patent verfügen. Auch der Name einer großen Marke kann einen Burggraben und damit Schutz vor der Konkurrenz darstellen. Für die Unternehmen ergibt sich aus ihren Burggräben ein Wettbewerbsvorteil. Für Anleger bedeutet das mehr Stabilität bei der Vermögensanlage.

Der Index über die unterbewerteten Burggraben-Aktien wird von Morningstar zyklisch aktualisiert, damit er weiterhin auf die im Verhältnis zur Fair-Value-Schätzung günstigsten Aktien konzentriert bleibt. Dafür werden die beiden Teilportfolios mit jeweils 40 Aktien regelmäßig neu zusammengesetzt. Innerhalb der Portfolios überschneiden sich viele Positionen. Bei jeder Neuzusammensetzung werden sie aber wieder so angepasst, dass die Aktien innerhalb jedes Teilportfolios gleich gewichtet sind.

Zwei der Wide-Moat-Aktien, die in der aktuellen Auswertung neu in den Morningstar Index aufgenommen wurden, finden sich auch unter den zehn am stärksten unterbewerteten Aktien wieder. Zu den Neuzugängen im Index gehören:

Altria Group

Bristol-Myers Squibb

Campbell Soup

Huntington Ingalls Industries

Keysight Technologies

Thermo Fisher Scientific

RTX Corp

Für diese sieben neu aufgenommenen Aktien sind die folgenden sieben aus dem Index ausgeschieden:

3M

Amgen

Domino's Pizza

Guidewire Software

Kellanova

Polaris PII

Tradeweb Markets

Welche zehn Burggraben-Aktien zu den am stärksten unterbewerteten gehören, können Sie auf den folgenden Seiten nachlesen. Das Ranking wurde nach der prozentualen Unterbewertung in Bezug auf die Fair-Value-Schätzung sortiert. Die aktuellen Aktienkurse beziehen sich auf den 9. Januar 2024.