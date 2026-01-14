Trotz der Rally 2025 bietet der europäische Aktienmarkt weiterhin unterbewertete Aktien. Morningstar hat zehn dieser Aktien herausgefiltert und wir stellen sie vor.

Morningstar Diese 10 europäischen Aktien gibt es jetzt mit Rabatt

Welche Aktien in Europa sind günstig? Um Antworten zu finden, haben sich die Aktienanalysten von Morningstar europäische Unternehmen mit wirtschaftlichem Burggraben genauer angeschaut und Bewertungen ausgewertet. Übrig geblieben sind zehn Unternehmen, die den Analysten zufolge derzeit am stärksten unterbewertet sind – bei solider Qualität durch ihre Wettbewerbsvorteile.

Darunter sind Firmen aus verschiedenen Branchen, wobei vier der zehn Aktien aus dem Gesundheitssektor stammen. Dieser Sektor blieb 2025 hinter dem Gesamtmarkt zurück. Alle genannten Aktien verfügen laut Morningstar über einen wirtschaftlichen Burggraben von „breit“ oder „schmal“ und weisen einen hohen Abschlag gegenüber dem geschätzten fairen Wert auf.

Europäische Märkte mit uneinheitlicher Sektorenperformance

Insgesamt zeigte sich 2025 ein gemischtes Bild an den europäischen Märkten. Während der Gesamtindex deutlich zulegen konnte, entwickelten sich einzelne Sektoren sehr unterschiedlich. Besonders der Gesundheitssektor blieb zurück und bietet nun interessante Bewertungschancen.

Der Morningstar Developed Markets Europe Index konnte im vergangenen Jahr um 16,27 Prozent zulegen – ein solides Ergebnis, das jedoch die starken Bewertungsunterschiede zwischen einzelnen Qualitätsunternehmen nicht widerspiegelt.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die zehn am stärksten unterbewerteten europäischen Qualitätsaktien – sortiert nach Abschlag zum fairen Wert (Stand: 13. Januar 2026).

GN Store Nord

