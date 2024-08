100 Fondsklassiker Gané ist zurück im Spiel

Wer liegt vorne? Der Alt-Fonds mit neuem Manager oder der Herausforderer mit altbewährtem Team? Eine Frage, die sich mit Blick auf den Acatis Value Event (ISIN: DE000A0X7541) und den Gané Value Event (DE000A3ERNP9) in den folgenden Jahren noch häufig stellen wird. Auch in der Rubrik „So stehen die 100 Fondsklassiker“, in der die beiden Konkurrenten in dieser Ausgabe zum ersten Mal gemeinsam vertreten sind.

Um die Antwort vorwegzunehmen: Seit Jahresbeginn weist das Original mit 5,8 gegenüber 3,4 Prozent das höhere Plus aus. Wobei die Aussagekraft dieses extrem kurzfristigen Vergleichs gleich null ist. Denn am 1. Januar 2024 standen Henrik Muhle und Uwe Rathausky beim Acatis Gané Value Event noch als Berater in Amt und Würden.

Ihr neues, wenige Tage zuvor eigentlich als Ergänzung aufgelegtes Produkt hatte zudem anfänglich eine ganz andere Risikostruktur. Sechs Wochen später jedoch stellte Acatis-Chef Hendrik Leber seinen langjährigen Partnern unvermittelt den Stuhl vor die Tür, und aus dem zunächst Gané Global Balanced getauften Newcomer wurde inhaltlich wie namentlich ein Abbild des 2008 platzierten Acatis-Klassikers.