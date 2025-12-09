Das Thinking Ahead Institute von WTW hat seine jährliche Analyse der weltweit 100 größten Vermögenseigentümer, beziehungsweise Verwalter (Asset Owner AO100) veröffentlicht. Die Studie dokumentiert einen historischen Wendepunkt: Norwegens Norges Bank Investment Management (NBIM) ist erstmals der größte Vermögensverwalter der Welt. Mit 1,7 Billionen US-Dollar überholt er den japanischen Government Pension Investment Fund (GPIF), der mit 1,6 Billionen US-Dollar auf Platz zwei zurückfällt. In der Top 100 findet sich übrigens nur ein Verwalter aus Deutschland.

Rekordwert: Top-100 wächst um 11,3 Prozent

Das Gesamtvermögen der Top 100 erreichte zum Jahresende 2024 einen Rekordwert von 29,3 Billionen US-Dollar – ein Plus von 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlen belegen eine Erholung der globalen Asset-Owner-Landschaft.

Strukturverschiebung: Staatsfonds auf dem Vormarsch

Die Analyse zeigt eine fundamentale Machtverschiebung in der Vermögensverwaltung. Pensionsfonds wuchsen 2024 nur moderat um 6,5 Prozent und verloren erstmals ihre absolute Mehrheit: Ihr Anteil am Top-100-Vermögen sank auf 49 Prozent – unter damit unter die symbolische 50-Prozent-Marke.

Staatsfonds hingegen legten überproportional um 16,7 Prozent zu und kontrollieren inzwischen 40,8 Prozent der gesamten Top-100-Assets. Besonders dominant sind sie in der EMEA-Region, inder sie rund 73 Prozent der Vermögen stellen. Ein durchschnittlicher Staatsfonds verwaltet mittlerweile 543 Milliarden US-Dollar – deutlich über dem Gesamtdurchschnitt von 293 Milliarden Dollar.

Regional bleiben Pensionsfonds in Nordamerika führend mit 70 Prozent Anteil an den regionalen Assets. In Asien-Pazifik liegt ihr Anteil bei 52 Prozent.

„Die zunehmende Bedeutung von Staatsfonds verändert die Dynamik der globalen Kapitalmärkte und stellt traditionelle Institutionen wie Pensionsfonds vor neue Herausforderungen“, sagt Nikolaus Schmidt-Narischkin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Willis Towers Watson Investments.

Fünf Gruppen prägen Standards

Die Studie identifiziert fünf globale Asset-Owner-Cluster, die gemeinsam rund 13 Billionen US-Dollar verwalten und zunehmend Standards in Governance und Nachhaltigkeit setzen:

American Public Funds 7: Große US-Pensionsfonds

Große US-Pensionsfonds Maple 8: Kanadische Pensionsfonds

Kanadische Pensionsfonds Euro 9: Europäische Pensionsfonds

Europäische Pensionsfonds Gulf 5: Staatsfonds aus dem Golfraum

Staatsfonds aus dem Golfraum Australian Super 6: Australische Pensionsfonds

Diese Gruppen verbindet ein integrierter Steuerungsansatz. Viele setzen verstärkt auf das Total Portfolio Approach (TPA)-Modell, das Risiken, Allokationen und Verantwortlichkeiten übergreifend steuert und strategische Entscheidungen auf Gesamtportfolio-Ebene erleichtert.

„Die größten Asset Owner agieren heute in hochkomplexen Märkten, die sich durch geopolitische Unsicherheiten, veränderte Realzinsstrukturen und neue systemische Risiken auszeichnen“, erklärt Schmidt-Narischkin. „Ein integrierter Steuerungsansatz wie der Total Portfolio Approach gewinnt deshalb massiv an Bedeutung. Er fördert Transparenz, stärkt Resilienz und verbessert die Fähigkeit, langfristige Wertschöpfung sicherzustellen.“

Übrigens, von Blackrock, Goldman Sachs, Mercer und Co. sind lediglich die OCIO-Aktivitäten und deren Volumina aufgelistet.

Sehen Sie hier die 100 größten Vermögensverwalter