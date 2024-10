Schöne Tradition oder verstaubter Aktionstag? Am 30. Oktober feiert der Weltspartag hundertjähriges Jubiläum. Ins Leben gerufen wurde der Aktionstag im Jahr 1924 beim ersten Internationalen Sparkassenkongress, an dem Delegierte aus 27 Ländern teilnahmen. Das Ziel: In der Bevölkerung sollte das „sparsame Wirtschaften“ gefördert werden. Während die Sparkassen – und andere Finanzdienstleister – in Deutschland den Weltspartag auch hundert Jahre später noch mit Aktionen und Angeboten feiern, spielt der Aktionstag in vielen anderen Gründungsländern keine Rolle mehr.

Im Vergleich zu anderen Industriestaaten wird in Deutschland vergleichsweise viel gespart. Daten des Statistischen Bundesamtest zufolge legten Bundesbürger im vergangenen Jahr 10,4 Prozent ihres Einkommens zurück. Kritisiert wird jedoch oft, dass die Deutschen „Börsenmuffel“ seien und ihr Geld lieber auf dem Sparbuch liegen lassen. Laut einer Erhebung des Deutschen Aktieninstituts haben 2023 aber immerhin etwa 18 Prozent der Bevölkerung Geld in Einzelaktien, Aktienfonds oder ETFs gespart.

Umfrage unter Fondsmanagern zum Weltspartag: Kindheitserinnerungen und Kritik

Welche Erinnerungen verbinden Finanzprofis mit dem Weltspartag und wie haben sie als Kind und Jugendliche gespart? Das wollten wir anlässlich des Jubiläums von Fondsmanagern wissen – die Antworten sind auf den folgenden Seiten zu finden. Neben Kindheitserinnerungen an Sparkassenbesuche, Geschenke und erste Wünsche, für die das Sparschwein geschlachtet wurde, gibt es aber auch Kritik am hundert Jahre alten Konzept.

Viele halten den Weltspartag für längst überholt: So plädiert etwa Dachfondsmanager Eckard Sauren stattdessen für einen „Weltinvestitionstag“. Ähnlich äußert sich Tobias Klein von First Private Investment Management: „Der Begriff Weltspartag und die Idee ist aus meiner Sicht reichlich verstaubt. Er klingt nach Verzicht und durch die vorangestellte Welt irreführenderweise auch nach Solidarität.“ Viele Deutsche hätten eher zu viel und zu konservativ gespart. „Die jüngeren Generationen wissen schon lange, dass Investieren die bessere Idee und auch der bessere Begriff ist“, so Klein.

