100 Millionen Euro Stadt Hamburg plant Venture-Fonds für Start-ups

Die Stadt Hamburg wird möglicherweise rund 100 Millionen Euro zusätzlich für die Weiterentwicklung von Start-up-Unternehmen bereitstellen. Nach Informationen der Börsen-Zeitung haben SPD und Grünen-Fraktion eine Initiative zur Förderung von Start-ups in der späteren Wachstumsphase in die Bürgerschaft eingebracht. Dazu soll ein Venture-Fonds eingerichtet werden, in den Risikokapitalgeber und die Stadt Gelder zur Weiterentwicklung junger Unternehmen einzahlen.Start-ups werden in Hamburg bereits durch einen Frühphasenfonds in ihrem Aufbau und der ersten Geschäftstätigkeit unterstützt. Die Stadt selbst steuert 10 Millionen Euro Fördergelder zu dem Fonds bei.