100 Vöglein sind schon da: DAS INVESTMENT.com startet erfolgreich bei Twitter

Peter Heinzl wohnt in Wien, jedenfalls schreibt er das in seinem Benutzerprofil auf dem Medienkanal Twitter.com. Und Peter Heinzl ist der 100. Teilnehmer, der den täglichen Twitter-Einträgen von DAS INVESTMENT.com folgt. Insgesamt leitet er nun die Flötentöne von 88 Twitter-Teilnehmern auch über sein Profil.Natürlich zeigen wir uns dafür erkenntlich: Heinzl bekommt unser Magazin DAS INVESTMENT ein Jahr lang frei Haus.Wer noch einmal genau wissen möchte, was Twitter doch gleich war – hier gibt es die nötigen Informationen.