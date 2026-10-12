4 Frauen über den deutschen Ableger von 100 Women in Finance
Vor fünf Jahren startete die deutsche Organisation von 100 Women in Finance mit 39 Mitgliedern. Heute zählt das Netzwerk 800 Mitglieder in Deutschland, davon rund 250 aktive. Weltweit erreicht 100 Women in Finance mehr als 45.000 Fachleute der Finanzindustrie an 33 Standorten. DAS INVESTMENT hat mit vier Frauen gesprochen, die das deutsche Netzwerk seit der Gründung mitgestalten: Susanne Ballauff, Co-Chair German Committee und Aufsichtsratsmitglied bei Faros Fiduciary Management, Alexandra von Kalnein, Gründerin und Geschäftsführerin von Natango Invest, Olga Braun-Cangl, Investment Managing Director bei Cambridge Associates, sowie Lena Michel, Associate Business Development Managerin bei Wellington Management.