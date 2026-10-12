Vor fünf Jahren startete die deutsche Organisation von 100 Women in Finance mit 39 Mitgliedern. Heute zählt das Netzwerk 800 Mitglieder in Deutschland , davon rund 250 aktive. Weltweit erreicht 100 Women in Finance mehr als 45.000 Fachleute der Finanzindustrie an 33 Standorten. DAS INVESTMENT hat mit vier Frauen gesprochen, die das deutsche Netzwerk seit der Gründung mitgestalten: Susanne Ballauff , Co-Chair German Committee und Aufsichtsratsmitglied bei Faros Fiduciary Management, Alexandra von Kalnein , Gründerin und Geschäftsführerin von Natango Invest, Olga Braun-Cangl , Investment Managing Director bei Cambridge Associates, sowie Lena Michel , Associate Business Development Managerin bei Wellington Management .

DAS INVESTMENT: Was hat sich in den vergangenen fünf Jahren seit der Gründung in Deutschland konkret verändert?



Susanne Ballauff: Zuerst einmal haben wir Corona überstanden. Unsere inoffizielle Gründung war im Jahr 2020, ab diesem Zeitpunkt haben wir Veranstaltungen gemacht – entsprechend viel lief virtuell. Und offiziell gestartet sind wir dann im April 2021 als 27. Standort von 100 Women in Finance weltweit, gefolgt von unserer Auftaktveranstaltung im Mai zum Thema „steuerliche Rahmenbedingungen in Deutschland“, referiert von Nikola Fuchs-Schündeln.



Bei den Mitgliedern ging es schnell: Zum Start waren wir 39, ein Jahr später 140, heute sind es rund 250 aktive und insgesamt 800 in Deutschland. Ein absolutes Highlight 2024 war unsere Veranstaltung zum Gender-Pension-Gap in der Finanzindustrie, bei der Andrea Nahles gesprochen hat und die von Metzler Asset Management gesponsert wurde.

Wer nimmt an Ihren Veranstaltungen teil?



Ballauff: Der Schwerpunkt liegt bei Beschäftigten aus der Finanzdienstleistung, vor allem aus dem Asset Management, dazu kommen Mitglieder aus der Beratung und aus Anwaltskanzleien. Männer sind gern gesehene Gäste, machen aber unter 10 Prozent der Mitglieder aus. Wer möchte, kommt erst als Gast und wird später Mitglied. Alle Komitees arbeiten ehrenamtlich, und jeder mit Interesse kann mitmachen.



Alexandra von Kalnein: Wir haben uns außerdem für den Family-Office-Sektor geöffnet, speziell für Frauen, die dort CFO-Rollen übernehmen oder für die Vermögensverwaltung verantwortlich sind. Das ist ein Feld, das in der Vergangenheit stark männlich geprägt war und in der nächsten Generation deutlich weiblicher wird.



Olga Braun-Cangl: Der Männeranteil liegt normalerweise bei 5 bis 10 Prozent, bei technischeren Themen wie Fintech aber auch mal bei bis zu 30 Prozent. Und die Scheu der Männer, zu unseren Veranstaltungen zu kommen, nimmt insgesamt ab.



Lena Michel: Auf der Early-Career-Seite haben wir zusätzlich alle zwei Monate einen lockeren Stammtisch, zu dem jeder kommen kann. Da bringen Mitglieder auch mal Kolleginnen mit – und wir merken, dass auch dort immer mehr Männer dazukommen.

“ „Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen dabei zu unterstützen, ihr berufliches Potenzial in jeder Phase ihrer Karriere zu entfalten.“ Alexandra von Kalnein

Worauf ist das Netzwerk besonders stolz?



von Kalnein: Worauf ich besonders stolz bin, ist unser hoher inhaltlicher Anspruch – wir wollen fachlich hochwertige Veranstaltungen liefern, die einen echten Mehrwert bieten. Es geht ja nicht nur darum, fachlich zu verstehen, wie ein Hedgefonds funktioniert. Es geht darum, sich zu trauen, Fragen in der Runde zu stellen.



Wir bieten ebenfalls Skillsets wie: Wie verhandle ich mein Gehalt in der nächsten Karrierestufe? Wir hatten zum Beispiel eine digitale Veranstaltung zum Thema Stimme und Atmung mit einem Coaching-Duo aus Berlin, und die Rückmeldung war: Das hilft unendlich im täglichen Berufsleben.



Und nur damit Sie die Zahl hören: Unsere Mitgliedschaft kostet 150 Dollar im Jahr. Das ist überschaubar für das, was das Netzwerk bietet. Und wir schaffen es, einen großen, wichtigen Markt wie Deutschland mit einer weltweiten Organisation zu verbinden.



Global bauen wir auf drei Säulen: Education, Peer Engagement und Impact. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen dabei zu unterstützen, ihr berufliches Potenzial in jeder Phase ihrer Karriere zu entfalten.



Ballauff: Für ein Netzwerk, das wir alle ehrenamtlich neben unserem Job machen, finde ich das Wachstum an Mitgliedern beeindruckend – gerade weil wir mitten in der Gründungsphase auch noch Corona bewältigen mussten.

Wo steht Deutschland innerhalb des Netzwerks heute im internationalen Vergleich?



Braun-Cangl: Wir sind mit fünf Jahren natürlich relativ jung, vor allem im Vergleich zu etablierten Standorten wie New York oder London. Aber genau das ist auch unsere Stärke: Wir sind dynamisch, motiviert und ambitioniert. Wir suchen kontinuierlich die Nähe zu unseren Mitgliedern, wollen wissen, welche Themen sie bewegen, und gestalten unsere Veranstaltungen danach. Das macht uns im Vergleich zu den internationalen Standorten individueller und flexibler.



Ein weiterer Unterschied ist, dass wir in Deutschland sowohl mit internationalen Corporate-Sponsoren zusammenarbeiten – etwa Wellington Management, Allianz GI, UBS, Cambridge Associates und Plug & Play – als auch mit lokalen Partnern wie Metzler oder Union Investment. Genau das zeigt, wofür 100 Women in Finance steht: Wir sind eine globale Non-Profit-Organisation mit internationaler Reichweite, können aber gleichzeitig sehr lokal agieren.



von Kalnein: Wir sind auch innerhalb der EMEA-Organisation eingebunden und tauschen uns regelmäßig mit der EMEA-Chair-Gruppe aus, die sich regelmäßig virtuell trifft, moderiert von unserer hauptamtlichen Kollegin in London. Da ist es immer wieder interessant zu hören, was die Kolleginnen in der Schweiz, in Frankreich oder in London bewegt. Die Unterschiede der Rolle der Frauen in der Finanzindustrie zwischen Kontinentaleuropa und England sind noch da, vielleicht auch wegen des Brexits.



In Deutschland ist die Vereinbarkeit von Karriere und Familie ein großes Thema, weil uns die Infrastruktur und auch das Mindset fehlt. In Frankreich spielt das eine viel kleinere Rolle, genauso wie in England. Aber bei uns steht der fachliche und berufliche Austausch im Mittelpunkt und nicht nur die Frage, wie wir Kinderbetreuung im Rahmen einer Karriereplanung organisieren. Wobei auch dabei der Austausch unter den Mitgliedern wertvoll ist.



Ballauff: Was mich überrascht hat: Wie divers die Frauen im deutschen Markt sind. Wir haben viele internationale Frauen, die neu in der deutschen Finanzindustrie Fuß fassen wollen und bei uns ein Zuhause finden.

“ „Wie wir die Finanzindustrie für Frauen attraktiver machen, ist definitiv eine Herausforderung, der wir uns weiter stellen.“ Susanne Ballauff

Welche Ziele verfolgt 100 Women in Finance in den kommenden Jahren – in Deutschland und Europa?



Ballauff: Wir wollen unsere Präsenz in Deutschland weiter ausbreiten, aktuell in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten unsere erste Veranstaltung in Köln, eine weitere ist in Düsseldorf geplant. Inhaltlich geht es uns darum, die Balance zu halten zwischen Themen, die uns in Deutschland bewegen, und Themen, die die gesamte Industrie beschäftigen.



Am 1. September hatten wir zum Beispiel mit Union Asset Management eine Veranstaltung zur Altersvorsorge, unter anderem zu den Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen und zu Brüchen in der Erwerbsbiografie. Wenn ich mich auf Konferenzen umschaue, bin ich immer wieder schockiert, dass die Zahl der Frauen nicht steigt. Wie wir die Finanzindustrie für Frauen attraktiver machen, ist definitiv eine Herausforderung, der wir uns weiter stellen.



von Kalnein: Mit der Ausweitung auf neue Standorte geht auch einher, dass wir weiter wachsen und uns einem jüngeren Publikum zuwenden – verbunden mit Mentoring-Programmen, die es global schon gibt und die wir jetzt auch lokal strukturierter anbieten wollen. Ein Alleinstellungsmerkmal, das wir behalten wollen, sind kostenfreie Veranstaltungen – in unserer Branche wird sonst inzwischen für fast alles Geld verlangt. Dafür brauchen wir aber auch regelmäßig Unterstützer. Mit dem Wachstum stellt sich außerdem die Frage nach neuen Strukturen: Wir haben mit Olga eine feste Ambassadorin in München, aber das Gleiche bräuchten wir auch für Köln, Düsseldorf oder andere Städte, in die wir expandieren. Und es gehört zu unserem Prinzip, dass Komiteemitglieder nach einer gewissen Zeit zurücktreten und neuen, engagierten Frauen die Bühne geben.



Michel: Wir als Nachwuchskomitee verstehen uns vor allem so, dass wir von unten die Basis für neue Mitglieder schaffen wollen. Über unseren zwanglosen Stammtisch, den wir alle zwei Monate organisieren, wollen wir Studentinnen und Young Professionals einen lockeren Einstieg ins Netzwerk ermöglichen. Der Stammtisch ist immer kostenfrei, das erste Event danach auch, und dann können sie Mitglied werden. Als Studentin ist man bei uns ohnehin kostenfrei dabei.



Braun-Cangl: Ich glaube, das verbindet uns alle: Wir wollen ein starkes Frauennetzwerk in der Finanzbranche aufbauen, erhalten und wachsen lassen, damit wir uns gegenseitig unterstützen und beruflich weiterkommen.

Welche Formate funktionieren besonders gut?



von Kalnein: Wir haben im Prinzip zwei Formate: Präsenzveranstaltungen und digitale Veranstaltungen, die zeitlich gut verteilt sind. Dazu kommt unser Format „Role Model“, ausschließlich digital, bei dem wir Frauen vorstellen, die über ihren Karriereweg berichten – die Hürden, die Do’s and Don’ts. Wir hatten zum Beispiel Nicola Steinbock von der Landwirtschaftlichen Rentenbank - faszinierend, wie erfolgreich sie sich in dieser Männerdomäne bewegt. Dann gibt es die formlosen Get-togethers, Lunches, Dinners. Und als eigenes Format mit einem ganz anderen Zweck: die Galadinners, die es einmal im Jahr in London, New York und Hongkong gibt.



Ballauff: Bei diesen Galadinners trifft man sich einmal im Jahr in einem festlichen Rahmen, lässt sich gegenseitig Wertschätzung zukommen und sichert gleichzeitig die finanzielle Basis der Organisation. Da werden auch Personen für ihr Engagement in der Finanzindustrie geehrt. Was mir bei unseren Veranstaltungen immer wieder auffällt: Bei kleineren Formaten mit 50 bis 80 Personen spricht jeder mit jedem, generationsübergreifend. Und dann ergeben sich auch informelle Mentoring-Geschichten. Die Größe ist immer so gedacht, dass keine Hemmschwellen entstehen – das gilt auch für die Tische bei den Galas.



Michel: Genau das ist es: Es gibt keine Hemmungen, keine Scheu, Fragen zu stellen. Gerade im Early- oder Mid-Career-Bereich ist das unglaublich wertvoll. Manches Thema würde man vielleicht nicht mit Kollegen in der eigenen Firma besprechen, aber mit jemandem von außen schon.



von Kalnein: Ein wichtiger Aspekt ist auch, dass wir frei von kommerziellen Hintergedanken sind. Wenn Union Investment zum Beispiel eine Veranstaltung hostet, geht es nicht um deren Fonds, sondern um übergeordnete Themen und den persönlichen Austausch.

“ „Das Thema AI interessiert unsere Mitglieder in Deutschland sehr stark, eigentlich generationsübergreifend.“ Olga Braun-Cangl

Welche Themen werden das Netzwerk künftig beschäftigen?



Braun-Cangl: Das Thema AI interessiert unsere Mitglieder in Deutschland sehr stark, eigentlich generationsübergreifend. Im September hatten wir die Veranstaltung „AI Breakfast: How fintech & VC leaders are creating real business values“. Diese Veranstaltungen zum Thema Fintech, Venture und Technologie bieten wir seit Jahren immer wieder in Frankfurt und München an, und das werden wir auch weiter vorantreiben, weil diese Themen unsere Mitglieder bewegen.



Drei Jahre in Folge lag der Fokus in München auf unseren Fintech-Veranstaltungen, bei denen Fintech-Gründerinnen technologische Innovationen vorgestellt haben. Ergänzt wurde das Programm durch verschiedene Formate wie Roundtables, Panels und Fintech-Produkt-Pitches. Neben neuen Technologien wurden dabei auch die möglichen Auswirkungen auf die eigene Karriere diskutiert.



Ballauff: In Frankfurt hatten wir eine Veranstaltung zu den Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf das integrierte Arbeitsleben.



von Kalnein: Das Thema Role Model würde ich gerade vor dem Hintergrund der Veränderungen durch KI gerne weiterführen. Ich glaube, junge Menschen brauchen eine gewisse Guidance von erfahrenen Kolleginnen, die sich selbst neu erfinden mussten. Deutschland geht meiner Ansicht nach gerade durch eine der tiefsten Krisen seit der Wiedervereinigung. Es gibt gerade zwei große Übernahmen: ABN Amro und Hauck Aufhäuser Lampe sowie die mögliche Integration der Commerzbank in die Unicredito-Gruppe. Das bedeutet eine Menge Veränderungen und auch Arbeitsplatzverluste. Ich glaube, da können ältere Kolleginnen und Kollegen im Role-Model-Format Guidance liefern.



Ballauff: Ein Thema, bei dem ich selbst wahnsinnig viel gelernt habe, ist Kryptoassets: Wie ist das abgesichert, was macht die Regulatorik? Da traut sich keiner so richtig ran, und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir noch weitere Veranstaltungen machen werden. Bei uns kann man auch die vermeintlich dümmste Frage stellen, und danach sagen alle: Danke, dass du dich getraut hast. Private Markets bleiben natürlich auch ein Dauerthema.

von Kalnein: Bei Private Markets geht es nicht nur um die Assetklasse an sich, sondern auch um die volkswirtschaftliche Notwendigkeit: Warum läuft in Deutschland so viel über Private Markets? Die Niedrigzinsphase und die Regulatorik bei institutionellen Investoren haben da eine ganze Industrie aufgebaut. Ohne die entsprechenden Fonds und Rahmenbedingungen hätte es die Energiewende so gar nicht gegeben. Als nächstes großes Thema sehe ich Venture Capital – wir brauchen Innovation in Deutschland, alte Industriestandorte werden verschwinden, und es müssen neue Arbeitsplätze entstehen.



Ballauff: Ein Format, das wir in dem Zusammenhang gut etabliert haben, ist der Jahresausblick. Dieses Jahr haben wir den bei Allianz Global Investors gemacht, davor bei J.P. Morgan und bei ABN Amro Bethmann Bank. Das hilft uns, einen kleinen Realitätscheck zu machen: Stimmt das, was wir uns für das Jahr vorgenommen haben?



Michel: Im Bereich Digital Assets würde ich auch das Buzzword Tokenization noch mit aufnehmen. Dazu hatten wir schon eine Veranstaltung, und ich glaube, damit werden wir uns in Zukunft noch mehr beschäftigen.



Braun-Cangl: Und um die Bandbreite noch mal zu betonen: Wir planen auch, das Thema Kunst als Assetklasse aufzugreifen, das haben wir schon länger in Planung. Nächstes Jahr wollen wir das an mehreren Standorten machen, in München und Frankfurt, vielleicht auch in Düsseldorf oder Hamburg.

“ „In meiner Altersgruppe oder auf Early- bis Mid-Career-Ebene erlebe ich männliche Seilschaften gar nicht.“ Lena Michel

Welche Rolle spielen Netzwerke, Mentoring und gegenseitige Unterstützung – gerade im Vergleich zu etablierten männlichen Netzwerken und deren Seilschaften?



Michel: Wir als Early Careers sind super happy darüber, dass es bei uns keine Tabus gibt, wenn man Fragen stellen will, und aus unseren Zusammenkünften, etwa den Stammtischen, entstehen oft wirklich Freundschaften. Beim Thema Seilschaften muss ich aber sagen: In meiner Altersgruppe oder auf Early- bis Mid-Career-Ebene erlebe ich männliche Seilschaften gar nicht. Wir sind da eher sehr offen, wir freuen uns über jeden Mann, der zu uns dazukommt. Ob das im Bereich der Senior Practitioners anders ist, kann ich aus meiner Erfahrung nicht sagen.



von Kalnein: Das ist hocherfreulich zu hören. In meiner Altersbubble gibt es Seilschaften definitiv. Ich hatte neulich eine lange Session mit einer Coachin zum Thema Macht in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen – vor allem nicht sichtbare Macht: Welche Art von Kommunikation haben Männer in ihren Netzwerken, wie schieben sie sich gegenseitig Jobs zu? Für mich ist das teilweise wie eine andere Sprache, die ich neu lernen musste. Ich glaube, das ist ein Generationenthema. Ich sehe unser Netzwerk nicht als Abgrenzung zu Männern, sondern eher als Kooperation, mit einer klaren Botschaft: Wir wollen uns so fit machen, dass wir Seilschaften entzaubern und entschlüsseln und professionell damit umgehen können.



Ballauff: Ich würde das auf jeden Fall unterstützen. Es gibt einen großen Unterschied: Viele Männer brüsten sich damit, Frauen zu fördern. Aber wer sponsert die Frauen wirklich, das heißt, wer positioniert sie auf das nächste Level – das ist noch mal ein großer Unterschied, und da sind Männer besser darin, sich gegenseitig zu helfen. Gerade bei Beirats- oder Aufsichtsratsmandaten merke ich, dass es oft eher darum geht, wer wen kennt, als darum, wer qualifiziert ist. Da müssen wir als Frauen in Zukunft viel stärker präsent werden.

Braun-Cangl: Wenn ich in Investmentcommittees sitze, bin ich nach wie vor oft die einzige Frau. Manchmal braucht man tatsächlich ein Stimmtraining, damit man im richtigen Ton spricht und im Raum gehört wird. Genau das ist unser großes Ziel: mehr Frauen in solche Rollen zu bringen und sie dabei zu unterstützen. Das tut allen gut – Investoren, Firmen und der Gesellschaft.



Michel: Dazu passt auch ein Event, das wir im Rahmen des Early Career Committees zum Thema „How am I perceived by others?“ organisiert haben. Dabei haben wir gelernt, wie wir auf andere wirken und welche Rolle Faktoren wie Körpersprache, Stimme und Kleidung für die eigene Präsenz und Wahrnehmung spielen. Besonders die praktischen Tipps dazu, wie man bei Präsentationen selbstbewusster und überzeugender auftritt, fand ich sehr hilfreich.



von Kalnein: Ich glaube, das Ziel all dieser Formate ist, eine gewisse Angstschwelle zu reduzieren. Viele Frauen bereiten sich dreimal so gut vor, bevor sie in eine Sitzung gehen, aus Sorge, eine Frage nicht beantworten zu können – dabei kann man auch einfach sagen: Tut mir leid, dazu kann ich gerade nichts sagen. Männer machen das ganz selbstverständlich. Mein Gefühl ist, dass diese Angstschwelle bei unseren Mitgliedern in den letzten fünf Jahren gesunken und das Selbstbewusstsein gestiegen ist.



Ballauff: Einfach mal machen! Und wenn ich nur 50 Prozent der Anforderungen einer Ausschreibung erfülle, kann ich mich trotzdem auf die Stelle bewerben. Das ist für mich das Motto: einfach mal machen.