1000 Banker nach Paris So bereitet sich HSBC auf Brexit vor

Einige der 5000 Stellen aus dem Geschäftsbereich Global Banking and Markets würden nach Paris abwandern, sagte Gulliver in einem Telefoninterview am Montag. Sollte in einem Referendum der Austritt Großbritanniens beschlossen werden, so sei mit „erheblichen Auswirkungen“ auf die Investmentbank zu rechnen, während die Verbraucherbank nicht betroffen wäre, sagte er.„Es liegt im wirtschaftlichen Interesse Großbritanniens, innerhalb einer reformierten EU zu bleiben“, sagte Gulliver. Auf ein etwaiges Votum für den Austritt würde eine Periode großer Ungewissheit folgen, bis die Märkte verstünden, zu welchen Bedingungen sich ein ausgehandelter Austritt vollziehe.Am Sonntag hatte das Führungsgremium der größten Bank Europas sich einstimmig dagegen entschieden, den Firmensitz nach Asien zu verlegen.