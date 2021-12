Svetlana Kerschner 21.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

10,8 Milliarden Euro Deutsche setzen auf Fonds

In den ersten drei Monaten 2015 legten die Bundesbürger 10,8 Milliarden in Investmentfonds an. Das ist deutlich mehr als in den gleichen Zeiträumen in den vergangenen Jahren. Auch Versicherungen fanden reißenden Absatz.