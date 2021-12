11 Fonds im Crashtest Die besten Mischfonds für Schwellenländer

Bei allen Vorteilen, die die breite Streuung über mehrere Anlageklassen bietet – in Phasen, in denen Schwellenländern ganz allgemein der Wind ins Gesicht bläst, hilft sie nicht wirklich. Somit verwundert es kaum, dass zwischen Januar und November 2018 kein einziger der elf getesteten Mischfonds im Plus liegt. „Steigende US-Zinsen, der sich anbahnende Handelskonflikt zwischen den USA und China und ein starker US-Dollar waren in den vergangenen Monaten ein denkbar schlechtes Umfeld“, konstatiert Harting. Hinzu kam der dramatische Verfall der türkischen Lira, von dem der AB Emerging Markets Multi-Asset aber nur am Rande betroffen war.

Morgan Harting, AB

Nach vorne betrachtet sieht Harting aber deutlich mehr Chancen als Risiken – was auch den mit 76 Prozent vergleichsweise hohen Aktienanteil seines Portfolios erklärt. „Zahlreiche in den Schwellenländern ansässige Unternehmen erwirtschaften heute das Gros der Gewinne in ihrem jeweiligen Heimatmarkt“, sagt Harting. Entsprechend seien sie weniger stark in US-Dollar verschuldet als in früheren Jahren.

Und angesichts der jüngsten Kursrückgänge im historischen Vergleich günstig bewertet. Trotz ausgezeichneter Wachstumsaussichten, die der Alliance-Bernstein-Manager insbesondere ausgewählten Technologiefirmen in Taiwan und Südkorea sowie einigen chinesischen Banken attestiert.