111 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für Hochzinsanleihen aus Industrieländern

Rentenfonds mit Renditekick investieren üblicherweise auch in Hochzinsanleihen. Diese können allerdings aufgrund der Vielfalt in diesem Segment sehr unterschiedliche Schwerpunkte setzen: Zu Hochzinsanleihen zählen so einerseits Papiere, die von Schwellenländern mit niedriger Bonität begeben werden, andererseits aber auch Unternehmensanleihen. Zudem gibt es Hochzinsanleihen, die auf Lokalwährung lauten und solche, die in Euro oder US-Dollar denominiert sind.

Im aktuellen Crashtest hat die Münchner Analysegesellschaft FWW im Auftrag von DER FONDS alle Angebote mit Fokus auf Hochzinsanleihen in Hartwährung aus den Industrieländern analysiert, wobei die belgische Investmentgesellschaft Candriam besonders stark auftritt: Sie ist unter den Top 20 der Gesamtwertung mit gleich drei Fonds vertreten. Klassenbester ist der Candriam Euro High Yield, der bereits im vorangehenden Crashtest im Sommer 2016 Rang 1 belegte. Zweiter wurde der Schwesterfonds und Stresstest-Sieger Candriam Credit Opportunities, Rang 14 geht an den Candriam Global High Yield.