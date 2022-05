Im Mai 2022 Diese 12 Aktien aus Deutschland glänzen mit hohen Dividendenrenditen

Sell in May and go away? Viele Profis halten wenig von diesem oft erwähnten Tipp. Das mag auch an der Berichtssaison hierzulande liegen. Im Mai 2022 schütten einige deutsche Unternehmen Dividenden aus. In dieser Chart-Strecke zeigen wir Dir Aktien mit einer aktuellen Dividendenrendite von bis zu 7,39 Prozent.