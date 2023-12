Teilen

Ascore-Soring 12 aus 78: Das sind die besten Kompositversicherer nach Bilanzkennzahlen

Ascore hat in seinem Komposit-Unternehmens-Scoring an zwölf Versicherer die Höchstnote vergeben, drei mehr als im Vorjahr. Schwächere Anbieter gibt es in dem Feld der 78 bewerteten Gesellschaften überhaupt nicht, dazu trägt das Benotungssystem bei. Bewertet wurden zehn Bilanz- und Solvabilitätskennzahlen.