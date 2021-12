12 Fonds im Crashtest Die besten Aktienfonds für deutsche Nebenwerte

Doch es kommen noch zwei weitere Börsengesetze hinzu. Damit ein Unternehmen wie Wirecard überhaupt in den Dax aufsteigen kann, muss es zuvor über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich und überdurchschnittlich wachsen. Wer sich wie DWS-Managerin Schueler auf solche Firmen spezialisiert, liegt längerfristig fast immer vor dem Leitindex. Im Falle des DWS German Small Mid/Cap beträgt der Vorsprung über fünf Jahre 44 Prozentpunkte und über zehn Jahre sogar 320 Prozentpunkte. Wobei die höhere Performance – Börsengesetz Nummer 3 – mit deutlich höheren Schwankungen erkauft ist: In der Finanzkrise 2008 beispielsweise fiel der Anteilspreis des DWS-Fonds in der Spitze um knapp 70 Prozent, der Dax nur um 50 Prozent.

Wen das mitunter extreme Auf und Ab nicht schreckt, der sollte in der Tat einmal einen näheren Blick auf die Vergleichsgruppe „Aktienfonds Deutschland Nebenwerte“ riskieren. Hilfestellung gibt der jüngste Crashtest von DAS INVESTMENT, aus dem gleich zwei Fonds mit derselben Punktzahl als Sieger hervorgehen (siehe Tabelle): neben dem DWS German Small/Mid Cap noch der Lupus Alpha Smaller German Champions.

Björn Glück, Lupus Alpha

Was unterscheidet die beiden Spitzenreiter? In punkto Umsetzung des Anlagekonzepts nicht sonderlich viel. Wie Konkurrentin Valerie Schueler orientieren sich auch die Lupus-Alpha-Manager Björn Glück und Peter Conzatti bei der Suche nach Top- Unternehmen aus der zweiten Reihe an keinem Vergleichsindex und betreiben einen hohen Aufwand, um die richtigen Bausteine für ihren Fonds zu finden. „Wir haben rund 1.000 Unternehmenskontakte pro Jahr“, sagt Glück. Dabei favorisiert das Duo Geschäftsmodelle, die es als zukunftsträchtig und nachhaltig profitabel ansieht und die darüber hinaus möglichst hohe Eintrittsbarrieren haben. Natürlich soll auch die Bewertung stimmen – gemessen an Finanzkennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis oder dem Ertrag auf das eingesetzte Kapital. „Im besten Fall haben wir darüber hinaus noch eine andere Meinung als der Markt oder halten die Konsens-Gewinnschätzungen für zu niedrig“, ergänzt Glück.