Welcher Beitrag mit Bezug zur Branche wurde jeweils in den vergangenen zwölf Monaten bei DAS INVESTMENT Versicherungen am besten geklickt? Eine Übersicht.

Das waren vier der absoluten Top-Themen im Jahr 2025 bei DAS INVESTMENT Versicherungen: DIE DKM in Dortmund, das Maklerporträt über Stephan Heider, die Kriss und Fusion der Nürnberger Versicherung und der Tarifstreit im Innendiest der Versicherungsbranche (von links oben bis rechts untern).

In München wehen die Fahnen des derzeit wertvollsten Versicherungskonzerns der Welt. Bildquelle: www.allianz.com

Viermal USA, dreimal China und dreimal Europa. Bei der Geschichte „Die 10 wertvollsten Versicherungsmarken der Welt 2025“ ist der alte Kontinent noch nicht abgehängt, wie derzeit gerne kolportiert wird.

Nach der Untersuchung „Brand Finance Global 500“ des britischen Analysehauses Brand Finance belegt Europa sogar die Plätze Fünf, Drei und Eins. Ganz vorne steht tatsächlich Deutschlands Marktführer, die Allianz. Angeblicher Markenwert: 49,8 Milliarden US-Dollar. Die am meisten geklickte Geschichte bei uns zum Jahresbeginn.