12 Monate – 12 Top-Geschichten aus der Versicherungsbranche
Viermal USA, dreimal China und dreimal Europa. Bei der Geschichte „Die 10 wertvollsten Versicherungsmarken der Welt 2025“ ist der alte Kontinent noch nicht abgehängt, wie derzeit gerne kolportiert wird.
Nach der Untersuchung „Brand Finance Global 500“ des britischen Analysehauses Brand Finance belegt Europa sogar die Plätze Fünf, Drei und Eins. Ganz vorne steht tatsächlich Deutschlands Marktführer, die Allianz. Angeblicher Markenwert: 49,8 Milliarden US-Dollar. Die am meisten geklickte Geschichte bei uns zum Jahresbeginn.