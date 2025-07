Gesundheitsaktien unter Druck: Seit Jahresbeginn fiel der Branchenindex Morningstar Global Healthcare um mehr als 10 Prozent. Der breite Global-Markets-Index verlor dagegen nur etwa 2 Prozent. Damit hat die typischerweise krisenresistente Branche, die vor einigen Monaten noch die Märkte angeführt hat, deutlich eingebüßt. Das bleibt nicht ohne Folgen. Ein Beispiel: So sagte das deutsche Medizintechnikunternehmen Brainlab – bewertet mit bis zu 2 Milliarden Euro – den für Anfang Juli geplanten Börsengang vor wenigen Tagen kurzfristig ab.

Politische Unsicherheit unter Trump sorgt für Branchentief

Morningstar-Analystin Karen Andersen sieht für die Unsicherheit in der Branche einen Hauptgrund: Das politische Hin und Her in den USA. Donald Trumps Ankündigung, die Arzneimittelpreise in den USA zu senken, schwebe wie ein Damoklesschwert über der gesamten Branche. Für Biopharma-Aktien und Arzneimittelhersteller bedeute dies eine existenzielle Bedrohung, denn niedrigere Preise führen zwangsläufig zu geringeren Margen. Besonders problematisch: Details von Trumps politischem Vorstoß seien noch völlig unklar.

Auch die Forschung leide unter dem aktuellen Umfeld in den USA. Die Nachfrage aus der akademischen und staatlichen Forschung sinke – vor allem wenn die Forschungsmittel auf Bundesebene gekürzt werden. Hinzu komme die Unsicherheit bei Zöllen, von denen die Unternehmen unterschiedlich stark betroffen seien.

Zudem belastet der Börsenabsturz des größten US-Krankenversicherers United Health den gesamten Sektor. Seit dem 8. April sei der Kurs um mehr als 40 Prozent gefallen. Da das Unternehmen fast 7 Prozent des Index US Healthcare ausmache, wirke sich dies erheblich auf die gesamte Branche aus. United Health kämpft mit Kontroversen um Fehlbewertungen und Betrugsvorwürfen. Neuesten Meldungen zufolge ermittelt das US-Justizministerium gegen den Versicherungsriesen.

Gesundheitsaktien werden mit Bewertungsabschlag gehandelt

Für Anleger könnten sich die Abschläge am Markt jedoch auch als guter Einstiegszeitpunkt erweisen: Während sich die Bewertungen am gesamten Aktienmarkt nach Morningstar-Einschätzung in den vergangenen Monaten ihrem fairen Wert angenähert hätten, seien Gesundheitsaktien immer günstiger geworden. Der Abschlag zum fairen Wert liegt demnach bei 11 Prozent. Für die Aktien sprechen zudem ihre defensive Ausrichtung und die Alterung der Bevölkerung, die die Nachfrage weiter antreiben dürfte.

Auf welche Gesundheitsaktien sollten Anleger setzen? Um das herauszufinden, hat Morningstar Titel aus der Branche nach verschiedenen Kriterien gefiltert. Herausgekommen ist eine Liste von Aktien, die unter ihrem fairen Wert gehandelt werden und über breite Burggräben verfügen, sodass sie mindestens 20 Jahre lang gegen die Konkurrenz bestehen können.

Welche 12 Healthcare-Aktien es auf die Bestenliste geschafft haben, sehen Sie auf den folgenden Seiten (Stand der Morningstar-Daten: 1. Juli 2025).