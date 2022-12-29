Bundestag 126 Millionen Fehltage wegen psychischer Erkrankungen

Psychische Krankheiten machen Beschäftigte in Deutschland viel länger arbeitsunfähig als andere Erkrankungen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage mehrerer Abgeordneten der Fraktion Die Linke hervor. Vor allem Frauen fehlten besonders lange wegen Depressionen, Burnout & Co.

Insgesamt 126 Millionen Tage fehlten Beschäftigte in Deutschland im Jahr 2021 bei der Arbeit wegen psychischer Erkrankungen. Das berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage mehrerer Abgeordneten der Fraktion Die Linke (Drucksache: 20/4986).

Demnach kamen die Männer wegen psychischer Diagnosen auf insgesamt 51 Millionen und Frauen sogar auf 75 Millionen Fehltage. Insgesamt entfällt bei Frauen fast ein Viertel (24,9 Prozent) aller Diagnosen in den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU-Bescheinigungen) auf die Psyche. Bei Männern liegt dieser Anteil bei 16,7 Prozent.

Besonders betroffen sind dabei Frauen zwischen 55 und 59 Jahren. Sie fehlten 2021 an insgesamt 14 Millionen Arbeitstagen aufgrund psychischer Probleme. Auch die Altersgruppen darüber und darunter hatten mit 12 und 11 Millionen Fehltagen überdurchschnittlich oft mit diesem Problem zu kämpfen. Männer dieser Altersgruppen fehlten mit 9 Millionen, 8 Millionen und 7 Millionen Krankheitstagen etwas seltener bei der Arbeit.

Durchschnittlich 48 AU-Tage wegen Psyche

Den besonders hohen Anteil psychischer Diagnosen verzeichnen unterdessen Frauen zwischen 35 und 39 Jahren. Auch wenn sie insgesamt nur an 7 Millionen Tagen wegen Psyche fehlten, macht der Anteil psychischer Krankheiten an allen Diagnosen bei ihnen 27,7 Prozent aus.

Die Ausfallzeiten durch psychische Erkrankungen lagen nach Angaben der Bundesregierung 2021 im Schnitt bei 48 Tagen. Das sind deutlich mehr Krankheitstage als bei anderen Erkrankungen. Im Vergleich lagen die durchschnittlichen Ausfallzeiten über alle Erkrankungen hinweg bei 16 Tagen.

>> Die komplette Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linke-Fraktion findest du hier.