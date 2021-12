13 Fonds im Crashtest Die besten Aktienfonds für Japan-Nebenwerte

Fundamental sieht Lee Japan in Zeiten steigender US-Zinsen, ungelöster Budget-Probleme in Europa und drohender Handelskriege gegenüber vielen anderen Märkten ohnehin im Vorteil: „Dank des schwachen Yen und der sich verbessernden Binnenkonjunktur verspricht die japanische Wirtschaft weiter eine starke Ertragsdynamik.“ Vor den Wahlen zum Oberhaus im Juli und der für Oktober geplanten Erhöhung der Mehrwertsteuer werde sich die Regierung zudem voll und ganz darauf konzentrieren, die Wirtschaft durch Nachtragshaushalte und marktfreundliche Maßnahmen zu unterstützen.

Yunyoung Lee, Janus Henderson

Also jetzt den Nikkei kaufen? Genau das tut Lee nicht. Er konzentriert sich stattdessen auf kleine und mittelgroße Firmen, die bei der Marktkapitalisierung weniger als 5 Milliarden US-Dollar auf die Waage bringen. Bei auch in Deutschland bekannten Index-Schwergewichten wie Toyota oder Toshiba ist es mehr als das 50-fache. Auf Sicht der vergangenen fünf Jahre hat sich das Kleinklein ausgezahlt: Per Mitte Dezember liegt der Janus Henderson Japanese Smaller Companies mehr als 23 Prozentpunkte vor dem Nikkei – und immerhin noch 10 Punkte vor dem Durchschnitt aller auf japanische Nebenwerte spezialisierter Aktienfonds. Angesichts sehr überzeugender Ergebnisse in den Test-Kategorien „Stresstest“ und „Aktives Management“ belegt er damit im jüngsten Crashtest dieser Kategorie unangefochten Rang 1.

Bei der Aktienauswahl orientiert sich Lee ausschließlich an firmenspezifischen Kennzahlen. Aus einem Universum von rund 3.600 Titeln sortiert er mit seinem Team zunächst all jene aus, die in punkto Größe, Bewertung, Liquidität oder Wachstumspotential nicht seine Anforderungen erfüllen. Mittels diverser weiterer Filter bleiben 200 Aktien für die interne Kaufliste übrig, von denen am Ende 50 im Fonds landen. Dabei bevorzugt Lee derzeit Unternehmen, die höhere Preise für ihre Produkte und Dienstleistungen durchsetzen können oder ganz allgemein von der starken Binnenkonjunktur profitieren.

Nakatsuka Koji, Allianz GI

„Im Durchschnitt stammen 73 Prozent der Umsätze von kleineren japanischen Unternehmen aus Japan selbst“, sagt Koji Nakatsuka. Der Manager des im Crashtest zweitplatzierten Allianz Japan Smaller Companies sieht dies im aktuellen Umfeld ebenfalls als Vorteil und geht bei der Aktienauswahl ganz ähnlich vor wie Lee. Mit dem Unterschied, dass sein Portfolio auch Firmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden US-Dollar umfasst und am Ende mit 30 bis maximal 50 Beteiligungen noch ein Stück weit konzentrierter ist. Zu den größten Beteiligungen gehören unter anderem die vergleichsweise umweltverträglich und nachhaltig arbeitenden Chemie-Produzenten KH Neochem und NOF Corp sowie Japans größter Büromöbel-Hersteller Okamura.

Gute Chancen sieht Nakatsuka auch bei Unternehmen, die im Vorfeld der 2020 in Tokio abgehaltenen Olympischen Sommerspiele von den auf Hochtouren laufenden Infrastruktur-Maßnahmen profitieren. Als Beispiel nennt er den Bau-Dienstleister Comsys Holdings, der angesichts des Ausbaus der fünften Mobilfunk-Generation schon seit längerem steigende Aufträge meldet. Dabei handelt es sich um eine der wenigen Überschneidungen mit dem Nikkei-225, wo die Comsys-Aktie allerdings mit derzeit 0,1 Prozent anders als im Allianz Japan Smaller Companies (4,3 Prozent) kaum ins Gewicht fällt.

Kobayashi Ayumi, Schroders

Auch beim drittplatzierten Schroder Japanese Smaller Companies geht Fondsmanagerin Ayumi Kobayashi im Grunde genommen nicht viel anders zu Werke als ihre beiden Wettbewerber. Zusammen mit ihren wie sie selbst in Tokio ansässigen Teamkollegen Takuya Furutani und Kota Takahashi wählt sie aus jenen Aktien, die von der Marktkapitalisierung her zum unteren Drittel des japanischen Aktienmarkts gehören, nach rein unternehmensspezifischen Kriterien 200 Titel für eine regelmäßig aktualisierte Kaufliste aus. Davon schafft es etwas weniger als die Hälfte ins Portfolio, aktuell sind es 86 Titel. Heraus kommt eine risikoadjustierte Mischung, die in den Top Ten nicht eine einzige Überschneidung mit dem Janus Henderson Japanese Smaller Companies und dem Allianz Japan Smaller Companies aufweist, aber wie diese beiden Fonds stark auf Industrie- und Konsumwerte setzt. Größte Positionen sind das Chemie-Unternehmen Kureha, der Pharma-Händler Ship Healthcare Holdings und der Kühlschrank-Hersteller Fukushima Industries.

Was den Ausblick für die japanische Börse angeht, so zeigt sich Kobayashi nicht ganz so optimistisch wie Lee. „Manche Aktien sind immer noch recht hoch bewertet, da warten wir auf einen besseren Einstiegszeitpunkt“, sagt sie. Bei anderen Titeln hat sie jedoch den jüngsten Rücksetzer genutzt, um systematisch ihren Kaufpreis zu verbilligen.