13 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für asiatische Nebenwerte

Beim einzigen ETF im Crashtest, demauf Rang 4, fehlt zum Beispiel der neue aufsteigende Star Indien. Andere Fonds sind zusätzlich im pazifischen Raum aktiv und haben auch Australien und Neuseeland im Blick. Dies gilt zum Beispiel für den drittplatzierten, aber auch für denauf Rang 6. Dieser hält sich nebenbei von vielen Schwellenländern weitgehend fern. Er ist abgesehen von einer 7-Prozent-Gewichtung in China nur in den bereits weiter entwickelten Staaten Südkorea, Singapur, Hongkong, Australien und Neuseeland unterwegs.Der Markt für asiatische Small Caps ist noch sehr ineffizient. Nur knapp 20 Prozent der Aktien sei über Analysten-Research abgedeckt, meint Elina Fung. Die Managerin des Siegerfonds HSBC Asia ex Japan Equity Smaller Companies hält daher ein fundamentales Research durch erfahrene Anlageprofis für den Schlüssel zum Erfolg. Sie konzentriert sich auf Unternehmen, die bei Kauf eine Marktkapitalisierung von weniger als 2 Milliarden Dollar aufweisen.Zunächst durchsucht Fung zusammen mit ihrem Team das Fondsuniversum nach Ausreißern mit attraktiver Bewertung und einer hohen zu erwartenden Profitabilität. Aus den Ergebnissen der quantitativen Analyse wird ein Aktien-Ranking erstellt. Die Auswahl erfolgt letztlich über Bottom-up-Stockpicking – und daraus ergeben sich auch Sektor- und Länderallokation.Aktuell sind 95 Titel im Portfolio. Mehr als ein Viertel des Vermögens entfällt auf Hongkong, weitere 17 Prozent auf China. „Seit Jahresanfang haben wir unser Übergewicht in Hongkong noch ausgebaut", berichtet Fung ( siehe Interview ). Als Grund dafür nennt sie neben der Kurskorrektur im vierten Quartal 2014 den hohen Abschlag, mit dem die in Hongkong gelisteten H-Aktien gegenüber den in Shanghai und Shenzen gelisteten A-Aktien der gleichen Unternehmen gehandelt werden.Dieser 2008 aufgelegte Fonds wird von Emerging-Markets-Ikone Mark Mobius gemanagt. Der 78-Jährige ist überzeugt, dass für den Anlageerfolg das Research vor Ort unerlässlich ist. Über seine Reiseerfahrungen schreibt er regelmäßig in seinem Blog, und Daten zu seinem Leben gibt es mittlerweile auch in Comic-Form Mobius ist überzeugter Stockpicker. Er sucht nach unterbewerteten Titeln und wartet geduldig, bis auch andere Marktteilnehmer deren Vorzüge entdecken. Vor größeren Einzelwetten scheut er nicht zurück. Die beiden größten der insgesamt 85 Positionen im Fonds – die indischen Unternehmen Bajaj Holdings and Investment und Tata Chemicals – machen rund 10 Prozent aus.Indien ist auch mit 22 Prozent nach Südkorea (30 Prozent) das am zweitstärksten gewichtete Land im Portfolio. „Im vergangenen Jahr hat Südkorea einen Drei-Jahres-Plan gestartet, der Innovationen und den Abbau von Bürokratie für Unternehmen fördert", sagt Mobius. Und in Indien beginne Premierminister Modi mit ambitionierten Reformen, seine Wahlversprechen umzusetzen.Doch nicht nur in der Entwicklung dieser beiden Länder sieht Mobius Chancen: „Im Gegensatz zu anderen Regionen der Welt unterstützt die politische Ausrichtung in großen Teilen Asiens das Wirtschaftswachstum deutlich." Insbesondere kleinere Unternehmen müssten seiner Ansicht nach von den Reformen profitieren, die das Unternehmertum förderten. Da kleine Unternehmen hauptsächlich von der Inlandsnachfrage getrieben werden, dürften ihnen zudem der gesunkene Ölpreis und die damit steigende Kaufkraft zugutekommen.Nitin Bajaj, der diesen Fonds seit September 2013 managt, investiert außer in Südostasien auch in Australien und Neuseeland. Zu Ende April war die größte Position im Fonds die Anwaltskanzlei Slater & Gordon aus Melbourne. Insgesamt machen australische Aktien knapp 12 Prozent aus, damit sind sie nach China und Indien (16 beziehungsweise 14 Prozent) die drittgrößte Länderposition.Bajaj folgt bei der Titelauswahl drei Prinzipien. So gelte es zunächst, das Geschäftsmodell zu verstehen. „Ich glaube nicht, dass ich die Gewinneraktien auswählen kann, ohne mir das Unternehmen genau anzuschauen", meint Bajaj. Als zweites blickt der Fidelity-Manager auf die Bewertung: „Mich interessieren Anomalien, bei denen der Markt entweder Aspekte des Geschäfts ignoriert oder falsch versteht."Damit zusammenhängend meidet er drittens Unternehmen, an die der Markt große Erwartungen knüpft. „Ich versuche, mich bewusst von Modethemen fernzuhalten, und interessiere mich mehr für vom Markt vernachlässigte Firmen ", sagt Bajaj. Sein Zeithorizont bei der Titelauswahl liegt bei zwei bis drei Jahren.Übergewichtet hat er zurzeit Firmen aus Indien, Australien, Thailand und Indonesien. Seine Vorliebe für Indien erklärt er vor allem mit dem spezifischen Wissen, das er sich als Manager diverser Indien-Fonds erworben hat. „Die restlichen Länderübergewichte sind ein Ergebnis des Stockpickings", so Bajaj.