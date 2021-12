13 neue ETFs von Credit Suisse

Mit den neuen Indexfonds können Anleger unter anderem an der Wertentwicklung europäischer, US-amerikanischer, britischer, japanischer und kanadischer Unternehmen partizipieren. Von den 13 neuen Produkten sind sieben in der Währung Euro, vier in der Währung US-Dollar sowie zwei in Britischen Pfund handelbar. Eine genaue Auflistung der neuen Produkte finden Sie hier . Die neuen Indexfonds werden derzeit zwar unter dem Namen Xmtch gehandelt. In Zukunft will Credit Suisse ihr Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds jedoch unter einer anderen Marke führen