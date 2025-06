in News

Man nehme mehrere Hundert Vermögensverwalter, Vertreter von Asset Managern und Dienstleistern, dazu ein großes Team der Münchner V-Bank und den bekannten Flossbach-von-Storch-Strategen Philipp Vorndran als Keynote-Redner – fertig ist das Grundgerüst für den Münchner Vermögenstag.

Die V-Bank hat sich auf die Klientel der unabhängigen Vermögensverwalter und Family Officer spezialisiert. Einmal im Jahr lädt sie ihre Kunden zum persönlichen Unternehmenstreffen in die bayerische Landeshauptstadt ein. Der diesjährige 13. Vermögenstag fand erneut im dafür bewährten Tagungshotel Leonardo Royal statt, rund 450 Besucher waren der Einladung gefolgt.

Vermögenstag: Forum für persönlichen Austausch

Die persönliche Begegnung stehe beim Vermögenstag im Vordergrund, begrüßte Lars Hille die Gäste der Veranstaltung. Gleichzeitig präsentierte der V-Bank-Vorstandssprecher die aktuellen Geschäftsergebnisse. Mit 158 Mitarbeitern erwirtschaftete die in München ansässige Depotbank im vergangenen Jahr 54,4 Millionen Euro vor Steuern. Die angeschlossenen Vermögensspezialisten verwalten zusammen 57,2 Milliarden Euro in mehr als 64.000 Kundendepots. Im Segment der Depotbankdienstleistungen für konzernunabhängige Vermögensverwalter sei die V-Bank mittlerweile Marktführer, ergänzte Vorstand Florian Grenzebach.

Nach einem Jahr der Investitionen stünden 2025 Qualitätsverbesserung sowie der Markteintritt in der Schweiz im Vordergrund, berichtete V-Bank-Chef Hille über die aktuellen Pläne des Unternehmens. Die V-Bank liegt derzeit auf den letzten Metern vor dem Start eines Depotbank-Ablegers, der noch in diesem Jahr in Zürich eröffnen soll.

Die Arbeit am neuen Frontend für die V-Bank-Kunden verzögere sich hingegen, erläuterte V-Bank-Vorstand Stefan Lettmeier. Erst kürzlich habe man entschieden, den Start um ein Jahr zu verschieben und das generalüberholte System erst im kommenden Jahr einzuführen.

Kryptotechnologie im Fokus

Die Choreographie der Vermögenstage ist in jedem Jahr ähnlich, allerdings setzt die V-Bank jeweils unterschiedliche Akzente. So war zur diesjährigen Ausgabe unter anderem der prominente Ex-Torhüter Oliver Kahn eingeladen, der auf der großen Bühne sein Konzept für Fußball-Investments vorstellte, die sein Unternehmen OK auch über digitale Token zugänglich zu machen verspricht.

In den nachfolgenden Einzelvorträgen, die in mehreren Slots parallel stattfanden, nahmen Themen rund um Krypto-Technologie einen größeren Raum ein: Die V-Bank legt auf das Thema Krypto einen eigenen Akzent. Erst jüngst hat sie eine eigene Bafin-Lizenz zur Kryptoverwahrung erhalten, im Juli fällt der offizielle Startschuss. Zuvor hatte die Bank das Geschäft über einen externen Dienstleister angeboten.

Ein Motivationsvortrag der Stuntfrau Miriam Höller rundete die Veranstaltung ab – bevor der Tag mit Grillabend auf der Hotelterrasse und Live-Musik ausklang.