Die Versicherungsbranche leidet unter einem akuten Fachkräftemangel, der die Rekrutierung von qualifiziertem Nachwuchs erschwert. Viele junge Menschen empfinden die Branche als altmodisch und unattraktiv, was ihre Attraktivität als Arbeitgeber mindert. Akzeptieren mag die Assekuranz das in der Regel nicht. Oft wird in der öffentlichen Diskussion von einem Zerrbild gesprochen, das nicht der Realität entspreche. Eine große Mitverantwortung für das schlechte Image sehen viele Branchenangehörigen in der medialen Darstellung, die Vorurteile über die Branche immer wieder bediene.

Solche Stimmen hörte man auch verstärkt bei der Branchenmesse DKM in Dortmund dieses Jahr. Doch abseits lauter Funktionärs- und Vorstandsstimmen zeigte eine neues Format für Nachwuchskräfte auf eben dieser Veranstaltung, dass viele Probleme wohl eher hausgemacht sind. Eingeladene Studenten lieferten im direkten Kontakt zu Branchenentscheidern einen unverblümten Blick auf die Mängel bei den Bemühungen der Versicherer um geeignetes Personal. Eine zentrale Erkenntnis: Die Imagekampagnen der Konzerne spiegeln nicht die Realität wider. Potenzielle Kandidaten glauben offenbar nicht an die Versprechen von Modernität. Diversität und Nachhaltigkeit

Eine exklusive Umfrage unter Deutschlands größten Erstversicherern beleuchtet nun, wie die Unternehmen mit den Herausforderungen des Arbeitsmarktes umgehen. Dass die Unternehmen weniger Bewerber haben als in der Vergangenheit, räumen die meisten ein. Eine kritische Selbstreflexion zum Branchenimage und mangelnder Arbeitgeber-Attraktivität findet hingegen kaum statt. Auch sonst geht es vor allem und die Selbstvermarktung. Ein Beleg dafür, dass der Konkurrenzkampf in der Tat so groß ist wie nie zuvor. Von den 15 befragten Unternehmen wollten sich die Generali und die Continentale nicht an der Umfrage beteiligen.

Im Bereich Operations bieten wir Traineeprogramme wie beispielsweise IT-Trainee, IT-Juniorenprogramm und Trainee-Versicherungsmanagement an. Im Vertrieb bietet die Allianz Außendienstakademie zudem zahlreiche Schulungen an.

In welchem Umfang sprechen Sie oder externe Dienstleister Personal der Konkurrenz im Sinne gezielter Abwerbungen an? Keine Antwort.

Für welche Bereiche und Positionen suchen Sie besonders dringend Personal? Das sind zum einen Operations, aber auch Finance and Accounting, IT & Tech Engineering. Im Vertrieb werden immer wieder Kandidaten für das Programm„ Allianz Management Vertrieb“ gesucht. Studienabsolventen haben dadurch die Möglichkeit, innerhalb von nur sieben Jahren ins gehobene Management aufzusteigen.

Wie viele offene Stellen hat die Allianz inklusive aller Tochterunternehmen derzeit circa in Deutschland? Auf unserer Karriereseite sind aktuell um die 400 Stellen in Deutschland ausgeschrieben, inklusive Werkstudenten und Praktikumsstellen.

Ergo

Wie viele offene Stellen hat Ergo inklusive aller Tochterunternehmen derzeit circa in Deutschland?

Keine Antwort.

Für welche Bereiche und Positionen suchen Sie besonders dringend Personal?

Wir suchen bei Ergo Wirtschaftswissenschaftler, gerne mit versicherungsrelevantem Fachwissen. Wir suchen Wirtschaftsinformatiker, Juristen und auch Wirtschaftsmathematiker sowie Vertriebsmitarbeiter. Zudem suchen wir für sämtliche digitalen Einheiten passende Bewerber. Dazu gehören Innovation Scouts, Voice Manager, UX-Designer und viele mehr. Das ist eine große Bandbreite und spiegelt die Vielseitigkeit einer Versicherung als Arbeitgeber wider.

Für welche Position erhalten Sie im relativen Verhältnis zum Stellenangebot die meisten Bewerbungen, für welche die wenigsten?

Keine Antwort.



Mit welchen Argumenten werben Sie für eine Beschäftigung bei Ergo? Wie heben Sie sich von der brancheninternen Konkurrenz ab?

Attraktive Arbeitsbedingungen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die feste Verankerung von Diversity, Equity & Inclusion in Unternehmenskultur und -struktur sind beispielhafte Aspekte. Die Zertifizierung nach einem mehrstufigen und detaillierten Auditierungsprozess durch unabhängige Experten signalisiert vor allem Talenten, dass Ergo ein herausragender Arbeitgeber ist und bestätigt unsere erfolgreiche Personalarbeit der vergangenen Jahre.

Mit welchen Branchen konkurrieren Sie am stärksten um Fachkräfte?

Auch für Ergo sind die Themen Fachkräftemangel und Recruiting von großer Bedeutung, da auf der einen Seite der demografische Wandel immer spürbarer wird, auf der anderen Seite aber auch Fachkräfte mit bestimmten Skills wie beispielsweise in der IT branchenübergreifend und nicht nur von Versicherungsunternehmen wie uns gesucht werden. Wir konkurrieren also nicht mehr nur innerhalb der Branche untereinander, sondern zunehmend auch mit anderen Branchen.



Welche besonderen Maßnahmen gehören zu Ihrem Recruiting?

Keine Antwort.



In welchem Umfang sprechen Sie oder externe Dienstleister Personal der Konkurrenz im Sinne gezielter Abwerbungen an?

Keine Antwort.



Versuchen Sie auch Quereinsteiger für Ihr Unternehmen zu gewinnen und bieten Sie diesen spezielle Programme zur Umschulung, Weiterbildung und Einarbeitung an?

Keine Antwort.

Welche kritischen Rückmeldungen zur Versicherungsbranche bekommen Sie von Kandidaten, weshalb diese für sie nicht in Frage kommt?

Die Versicherungsbranche ist im Bewusstsein der insbesondere jüngeren Generationen nicht die erste Wahl, wenn es um eine konkrete Bewerbungsabsicht geht. Wir finden: zu Unrecht, denn wenn man sich an den Bedürfnissen der Zielgruppen bei der Wahl für einen Arbeitgeber orientiert, erfüllt unsere Branche diese in vielen Punkten gegebenenfalls besser als andere. So sind beispielsweise die Entwicklungsperspektiven gut und die Rahmenbedingungen sicher und unsere Produkte sinnhaft. Das Geschäftsmodell Versicherungen ist nachhaltig, vielseitig und überaus spannend.

Ergo-Zentrale in Düsseldorf, © Ergo

R+V Wie viele offene Stellen hat die R+V inklusive aller Tochterunternehmen derzeit circa in Deutschland?

Derzeit verzeichnet die R+V rund 500 offene Stellen. Für welche Bereiche und Positionen suchen Sie besonders dringend Personal?

Die R+V sucht insbesondere Vertriebsspezialisten für Versicherungen, Mathematiker, HR-Funktionen, IT- und Versicherungsspezialisten. Für welche Position erhalten Sie im relativen Verhältnis zum Stellenangebot die meisten Bewerbungen, für welche die wenigsten?

Die meisten Bewerbungen kommen auf HR-Positionen, für IT- und Versicherungsspezialisten sind es hingegen weniger. Mit welchen Argumenten werben Sie für eine Beschäftigung bei der R+V? Wie heben Sie sich von der brancheninternen Konkurrenz ab?

Besonders punkten kann die R+V neben flexiblen Arbeitszeiten, einer ansprechenden Vergütung und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit ihrer besonderen Unternehmenskultur. Unser Slogan „Du bist nicht allein“ wird beispielsweise für Neueinsteiger im Innendienst bereits vor ihrem ersten Arbeitstag mit Leben erfüllt, indem sie mit einem Willkommenspaket und einer informativen Web-App in der R+V-Familie willkommen geheißen werden. Im Vertrieb zählt neben Top-Verdienstmöglichkeiten zudem die Festanstellung. Mit welchen Branchen konkurrieren Sie am stärksten um Fachkräfte?

Der Fachkräftemangel ist allseits spürbar – insofern konkurrieren wir grundsätzlich mit allen Branchen, bei Versicherungsspezialisten verstärkt innerhalb der Finanz- und Versicherungsbranche. Welche besonderen Maßnahmen gehören zu Ihrem Recruiting?

Social-Media-Kampagnen erhöhen unsere Bekanntheit als Arbeitgeber. Die direkte Ansprache der Zielgruppe erfolgt über Personalmarketing-Kampagnen. Bei der Personalgewinnung setzt die R+V auf KI-Module, Active Sourcing oder Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Programme. In welchem Umfang sprechen Sie oder externe Dienstleister Personal der Konkurrenz im Sinne gezielter Abwerbungen an?

Über eine Direktansprache werden interessante Talente, die den Jobanforderungen entsprechen, angeschrieben. Versuchen Sie auch Quereinsteiger für Ihr Unternehmen zu gewinnen und bieten Sie diesen spezielle Programme zur Umschulung, Weiterbildung und Einarbeitung an?

Die R+V geht gezielt auch auf Quereinsteiger zu. Im Innendienst sind dies insbesondere Kundenbetreuer. Im Vertrieb hält der Einstieg als Kundenberater eine erfolgreiche Entwicklung in weiterführende Funktionen bereit. Für jobfremde Bewerber bieten wir passende Ausbildungsprogramme an. Welche kritischen Rückmeldungen zur Versicherungsbranche bekommen Sie von Kandidaten, weshalb diese für sie nicht in Frage kommt?

Das Image der Versicherungsbranche hat sich gewandelt. Der Fokus liegt inzwischen auf Themen wie Kultur, Wertesystem und New Work; diese sind ausschlaggebend für Bewerber. Und dazu bekommt die R+V positives Feedback. R+V Hauptverwaltung in Wiesbaden, © R+V

Debeka Wie viele offene Stellen hat die Debeka inklusive aller Tochterunternehmen derzeit circa in Deutschland?

Aktuell haben wir mindestens circa 800 unbesetzte Stellen. Für welche Bereiche und Positionen suchen Sie besonders dringend Personal?

Innerhalb unserer Hauptverwaltung besteht der größte Personalbedarf in unserer IT beziehungsweise generell für Stellen, welche einer MINT-Qualifikation bedürfen. Vielen Außenstehenden ist nicht bekannt, dass wir nahezu 1.000 Mitarbeiter in der IT beschäftigen und hier entsprechend vielfältige und interessante Aufgabengebiete anbieten können. Mit Blick auf das gesamte Bundesgebiet besteht der größte Personalbedarf bei unserem festangestellten Außendienst. Hier besteht die Herausforderung darin, noch mehr Quereinsteiger für den Schritt in die Versicherungsbranche zu ermutigen. Bei unseren Ausbildungsstellen stehen wir vor derselben Herausforderung wie die meisten Branchen: der Trend weg von der Berufsausbildung hin zum Studium. Mit rund 1.400 Auszubildenden und dual Studierenden ist die Debeka zwar der größte Ausbilder der Versicherungsbranche, aber auch hier sind wir bundesweit auf Personalsuche und würden gerne noch mehr junge Menschen ausbilden. Für welche Position erhalten Sie im relativen Verhältnis zum Stellenangebot die meisten Bewerbungen, für welche die wenigsten?

Die meisten Bewerbungen – im relativen Verhältnis zum Stellenangebot – erhalten wir auf allgemein kaufmännische Stellen am Standort unserer Hauptverwaltung. Die wenigsten Bewerbungen – im relativen Verhältnis zum Stellenangebot – erhalten wir auf mathematische sowie juristische Stellen am Standort unserer Hauptverwaltung. Mit welchen Argumenten werben Sie für eine Beschäftigung bei der Debeka? Wie heben Sie sich von der brancheninternen Konkurrenz ab?

Bei uns zählt das Füreinander. Daher unterstützen wir uns stets gegenseitig und leben ein kooperatives Miteinander, was auch die nachweislich langen Betriebszugehörigkeiten zeigen. Darüber hinaus bieten wir sehr flexible Arbeitszeiten, eine attraktive Vergütung sowie eine hohe Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit. Mit welchen Branchen konkurrieren Sie am stärksten um Fachkräfte?

Dies ist stark abhängig von den jeweiligen Stellen beziehungsweise Arbeitsbereichen. Bei juristischen Stellen oder solchen, welche einer MINT-Qualifikation bedürfen, konkurrieren wir grundsätzlich mit dem gesamten Arbeitsmarkt. Im Vertrieb besonders mit der Branche, aber auch branchenfremden Vertriebsstrukturen. Welche besonderen Maßnahmen gehören zu Ihrem Recruiting?

Neben klassischen Recruiter-Tätigkeiten für Stellen am Standort Koblenz widmen wir uns von hier aus auch verstärkt dem Thema Active Sourcing und Employer Branding – denn gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, sich präsent am Arbeitsmarkt zu positionieren. Darüber hinaus werden wir die dezentralen Personalbereiche strategisch noch mehr bei der Personalsuche im Bundesgebiet unterstützen. Außerdem haben wir unser Empfehlungsprogramm „Debekaner werben Debekaner“ deutlich ausgeweitet, da sich dieses als effektivstes Instrument erwiesen hat, um Bewerbungen und langfristige Einstellungen zu generieren. In welchem Umfang sprechen Sie oder externe Dienstleister Personal der Konkurrenz im Sinne gezielter Abwerbungen an?

Wir arbeiten aktuell nicht mit externen Personaldienstleistern zusammen. Es gibt keine Anweisung gezielter Abwerbungen.



Versuchen Sie auch Quereinsteiger für ihr Unternehmen zu gewinnen und bieten Sie diesen spezielle Programme zur Umschulung, Weiterbildung und Einarbeitung an?

Besonders im Außendienst suchen wir verstärkt auch nach Quereinsteigern, die dann zum Versicherungsfachmann bzw. -fachfrau (IHK) ausgebildet werden. Dazu bieten wir bundesweit ein speziell konzipiertes Qualifizierungsprogramm an. Auch in unseren Innendienstbereichen setzen wir auf Quereinsteiger, vor allem in den Antrags- und Leistungsbereichen unserer Sparten, da wir hier auch verstärkt medizinische Vorkenntnisse benötigen. Hier setzen wir auf erprobte Einarbeitungskonzepte und -bereiche sowie unsere Debeka-Akademie. Welche kritischen Rückmeldungen zur Versicherungsbranche bekommen Sie von Kandidaten, weshalb diese für sie nicht in Frage kommt?

Im Laufe des Bewerbungsprozesses können wir kaum von kritischen Rückmeldungen der Kandidaten zur Branche berichten. Debeka-Hauptverwaltung in Koblenz, © Debeka Versicherungen Axa Wie viele offene Stellen hat Axa inklusive aller Tochterunternehmen derzeit circa in Deutschland?

Wir verfügen aktuell über circa 150 offene Stellen. Das ist ein üblicher Wert für uns bei Axa. Für welche Bereiche und Positionen suchen Sie besonders dringend Personal?

Wir suchen insbesondere Risiko-Analysten, Underwriter und Berater für unseren Industriekundenbereich, Call-Center-Agents für unsere Tochtergesellschaften und - wie viele in unserer Branche – Personal für unsere IT-Einheiten. Über Bewerbungen von Aktuaren, Juristen und Risikomanagern freuen wir uns ebenfalls. Für welche Position erhalten Sie im relativen Verhältnis zum Stellenangebot die meisten Bewerbungen, für welche die wenigsten?

Die gute Nachricht ist: Wir erhalten weiterhin Bewerbungen, allerdings weniger als in der Vergangenheit. Besonders viele Bewerbungen erhalten wir unter anderem für unsere Marketing-Positionen. Mit welchen Argumenten werben Sie für eine Beschäftigung bei Axa? Wie heben Sie sich von der brancheninternen Konkurrenz ab?

Bei Axa wird eine offene Unternehmenskultur nicht nur versprochen, sondern auch gelebt. Hier kann man seine Ideen einbringen, vorantreiben und sich nach den jeweiligen Interessen weiterentwickeln. Das überzeugt viele Kandidaten. Mit welchen Branchen konkurrieren Sie am stärksten um Fachkräfte?

Da wir als großer Vollversicherer eine sehr große Spannbreite an Jobs anbieten, gibt es keine spezifischen Branchen, die wir hervorheben können. Welche besonderen Maßnahmen gehören zu Ihrem Recruiting?

Wir setzen auf eine moderne und persönliche Candidate Journey, die den Kandidaten viel Wertschätzung entgegenbringt. Gleichzeitig setzen wir verstärkt auf aktive Ansprache-, Marketing- und Media-Konzepte. In welchem Umfang sprechen Sie oder externe Dienstleister Personal der Konkurrenz im Sinne gezielter Abwerbungen an?

Wir sind intern im Active Sourcing tätig. Hierbei sprechen wir potentielle Kandidaten aus unterschiedlichen Branchen direkt an. Versuchen Sie auch Quereinsteiger für Ihr Unternehmen zu gewinnen und bieten Sie diesen spezielle Programme zur Umschulung, Weiterbildung und Einarbeitung an?

Für passende Stellen versuchen wir, gezielt Quereinsteiger zu gewinnen. Grundsätzlich gibt es für alle neuen Mitarbeiter individuelle Einarbeitungspläne. Darüber hinaus gibt es zentrale Onboarding--Veranstaltungen. Sind spezielle Weiterbildungen erforderlich, besprechen wir dies gemeinsam im Recruiting-Prozess und ermöglichen diese dann auch. Welche kritischen Rückmeldungen zur Versicherungsbranche bekommen Sie von Kandidaten, weshalb diese für sie nicht in Frage kommt?

Wir erleben immer wieder, dass unsere Bewerber schnell spüren, dass Axa mit dem klassischen Bild des Versicherers relativ wenig zu tun hat. Wir versuchen, diesen Eindruck auch verstärkt nach außen zu tragen – etwa über unsere Social-Media-Kanäle, wo wir mit authentischen Einblicken in den Arbeitsalltag mit Vorurteilen der Branche aufräumen. Hauptverwaltung der Axa in Köln, © AXA Versicherungskammer Bayern Wie viele offene Stellen hat die Versicherungskammer inklusive aller Tochterunternehmen derzeit circa in Deutschland?

Insgesamt rund 200 Stellen. Für welche Bereiche und Positionen suchen Sie besonders dringend Personal?

Im Vertrieb und in der IT ist der Personalbedarf auch in Zukunft sehr hoch. Das liegt an der Intensivierung der Vertriebsaktivitäten und an der digitalen Transformation. Außerdem suchen wir zahlreiche Versicherungsspezialisten, zum Beispiel Underwriter. Für welche Position erhalten Sie im relativen Verhältnis zum Stellenangebot die meisten Bewerbungen, für welche die wenigsten?

Die meisten Bewerbungen erhalten wir für den Bereich Marketing, die wenigsten für den Vertrieb. Mit welchen Argumenten werben Sie für eine Beschäftigung bei der Versicherungskammer? Wie heben Sie sich von der brancheninternen Konkurrenz ab?

Durch unser Smart-Working-Konzept, variable Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten oder Workation-Tage ermöglichen wir weitreichende Flexibilität und auch eine solide Basis für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Flache Hierarchien und Weiterbildung/Spezialisierung schaffen die Möglichkeit, früh

Verantwortung zu übernehmen. Qualifizierte Tätigkeiten können bei uns auch in Teilzeit ausgeübt werden. Ein Teilzeitmodell ist das Jobsharing– auch auf Führungsebene. Eine besondere Ausprägung hat dabei das Jobsharing in Form eines Generationen-Tandems, bei dem eine Führungskraft in Altersteilzeit ihr Wissen an die Tandem-Partner weitergeben kann. So können Fachkräfte länger im Unternehmen gehalten werden. Im Social-Media-Bereich haben wir für bestimmte Bereiche unsere zielgruppengerechte Arbeitnehmeransprache weiterentwickelt und ausgebaut. Mit welchen Branchen konkurrieren Sie am stärksten um Fachkräfte?

Wir stehen bei den Fachexperten vornehmlich in Konkurrenz zu anderen Unternehmen aus der Versicherungsbranche und der Finanzbranche im Allgemeinen. Bei Nicht-Versicherungsspezialisten konkurrieren wir zum Teil mit dem Gesamtarbeitsmarkt (zum Beispiel bei IT-Spezialisten) und teilweise mit Branchen, die der ursprünglichen Ausbildung der Mitarbeiter nahestehen (zum Beispiel mit der

Baubranche oder der Gesundheitsbranche). Welche besonderen Maßnahmen gehören zu Ihrem Recruiting?

Wir nutzen Employer Branding: Karriere-Homepage, Social Media (Instagram, Facebook, Xing

und Linkedin), Messen (zum Beispiel „Her Career“), Angebote für Werkstudenten sowie Praktika. Zudem haben wir haben eigene Führungskräfte-Entwicklungsprogramme. Eine erfolgreiche Maßnahme ist das Reverse Recruiting in dem Sinne, dass die Versicherungskammer bei Inhouse-Veranstaltungen sich unter anderem bei Studierenden präsentiert. Relativ neu im Sinne von modern ist unser Corporate-Influencer-Programm, das wir künftig auch verstärkt für HR-Themen nutzen möchten. In welchem Umfang sprechen Sie oder externe Dienstleister Personal der Konkurrenz im Sinne gezielter Abwerbungen an?

Für schwer zu besetzende Stellen nutzen wir Active Sourcing, um geeignete neue Mitarbeiter zu finden. Versuchen Sie auch Quereinsteiger für ihr Unternehmen zu gewinnen und bieten Sie diesen spezielle Programme zur Umschulung, Weiterbildung und Einarbeitung an?

Neue Kollegen können gegebenenfalls Fortbildungen zum Einstieg in die Versicherungswirtschaft als Quereinsteiger machen. Ein weiteres Beispiel sind verschiedene Upskilling-Angebote, etwa vom Fachexperten zum Underwriter. Welche kritischen Rückmeldungen zur Versicherungsbranche bekommen Sie von Kandidaten, weshalb diese für sie nicht in Frage kommt?

Keine Antwort. VKB-Zentrale in München, © Versicherungskammer Bayern

Huk-Coburg

Wie viele offen Stellen hat die Huk-Coburg inklusive aller Tochterunternehmen derzeit circa in Deutschland?

Aktuell sind circa 200 Stellen ausgeschrieben (inklusive Auszubildende, duales Studium, Praktika).

Für welche Bereiche und Positionen suchen Sie besonders dringend Personal?

Die Huk-Coburg sucht insbesondere im IT-Umfeld nach Verstärkung. Hier gibt es die verschiedensten Schwerpunkte, insbesondere Data Science. Aber auch im klassischen Versicherungsgeschäft, zum Beispiel im Vertrieb, sind vermehrt Stellen ausgeschrieben.

Für welche Position erhalten Sie im relativen Verhältnis zum Stellenangebot die meisten Bewerbungen, für welche die wenigsten?

Der IT-Fachkräftemangel ist auch bei der Huk-Coburg präsent. Beispielsweise im Bereich der Wirtschaftswissenschaften gehen im Vergleich mehr Bewerbungen ein.

Mit welchen Argumenten werben Sie für eine Beschäftigung bei der Huk-Coburg? Wie heben Sie sich von der brancheninternen Konkurrenz ab?

Wir bieten umfangreichen Benefits, wie zum Beispiel Mobilarbeit, flexible Arbeitszeitmodelle und eine attraktive Vergütung, neben vielen weiteren Gründen.

Mit welchen Branchen konkurrieren Sie am stärksten um Fachkräfte?

Durch den Anstieg der Remote-Möglichkeiten konkurrieren wir inzwischen überregional mit den verschiedensten Branchen. Abgesehen von den versicherungsspezifischen Jobprofilen lässt sich das nicht auf einzelne Branchen reduzieren.

Welche besonderen Maßnahmen gehören zu Ihrem Recruiting?

Im Fokus steht bei allen unseren Aktivitäten immer die Zielgruppe der Stellenausschreibung. Alle Maßnahmen sind darauf ausgerichtet. Wir setzen auf einen ausgewogenen Recruiting-Mix und testen regelmäßig neue Herangehensweisen. Insbesondere aktive Suchstrategien kommen in verschiedenen Varianten zum Einsatz.

In welchem Umfang sprechen Sie oder externe Dienstleister Personal der Konkurrenz im Sinne gezielter Abwerbungen an?

Auch hier kommt es auf den Recruiting-Mix an. Je nach Stelle ergreifen wir individuelle Maßnahmen.

Versuchen Sie auch Quereinsteiger für Ihr Unternehmen zu gewinnen und bieten Sie diesen spezielle Programme zur Umschulung, Weiterbildung und Einarbeitung an?

Auch Quereinsteiger sind bei einigen Vakanzen willkommen bei uns und werden entsprechend geschult sowie qualifiziert.

Welche kritischen Rückmeldungen zur Versicherungsbranche bekommen Sie von Kandidaten, weshalb diese für sie nicht in Frage kommt?

Vereinzelt existieren noch Vorurteile gegenüber der Versicherungsbranche, welche wir aber aktiv durch unsere neue Employer Brand weiter aufbrechen möchten. In einigen Köpfen wird die Versicherung noch als spießig und verstaubt wahrgenommen.

Huk-Coburg-Gebäude in Coburg © Huk-Coburg

Provinzial

Wie viele offen Stellen hat die Provinzial inklusive aller Tochterunternehmen derzeit circa in Deutschland?

Keine Antwort.

Für welche Bereiche und Positionen suchen Sie besonders dringend Personal?

Konkrete Bereiche oder Positionen lassen sich so nicht hervorheben. Entscheidend sind die (langfristigen) Strategien, um auf den generellen Arbeitskräftemangel zu reagieren und diesen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Dafür stärken wir besonders unser internes Talentmanagement.

Für welche Position erhalten Sie im relativen Verhältnis zum Stellenangebot die meisten Bewerbungen, für welche die wenigsten?

Keine Antwort.

Mit welchen Argumenten werben Sie für eine Beschäftigung bei der Provinzial? Wie heben Sie sich von der brancheninternen Konkurrenz ab?

Wir sind überzeugt davon, dass die Provinzial in jeder Lebenssituation ein guter Arbeitgeber mit interessanten Karrieremöglichkeiten ist – getreu dem Motto „Perspektiven leben“. Die Benefits, die wir unseren Mitarbeitern anbieten, reichen von flexiblen Arbeitszeitmodellen, umfangreichen Sportmöglichkeiten bis zu diversen Weiterbildungsangeboten und Karrierepfaden. Einen hohen Wert sehen wir auch in unserer Unternehmenskultur, der „Kultur der Nähe“, die durch ein kollegiales, wertschätzendes Miteinander gekennzeichnet ist. Seit Sommer 2023 bieten wir an unseren Innendienst-Standorten ein kostenloses Mittagessen an.

Mit welchen Branchen konkurrieren Sie am stärksten um Fachkräfte?

In unserem Konzern arbeiten Menschen mit den unterschiedlichsten Berufen, sodass die Branchen, die wir ansprechen sehr vielfältig sind. Dazu gehört in erster Linie natürlich der Bereich Versicherungen und Finanzen, aber auch in der IT haben wir beispielsweise über 1.000 Mitarbeiter.

Welche besonderen Maßnahmen gehören zu Ihrem Recruiting?

Wir passen unsere Maßnahmen im Recruiting kontinuierlich an die Zielgruppe der Bewerber an. Zusätzlich sammeln wir Erfahrungen bei Pilot-Projekten zur Nutzung neuer Technologien und Plattformen innerhalb der Umsetzung unserer Personalstrategie.

In welchem Umfang sprechen Sie oder externe Dienstleister Personal der Konkurrenz im Sinne gezielter Abwerbungen an?

Keine Antwort.



Versuchen Sie auch Quereinsteiger für ihr Unternehmen zu gewinnen und bieten Sie diesen spezielle Programme zur Umschulung, Weiterbildung und Einarbeitung an?

Die Provinzial verfolgt eine entwicklungsorientierte Personalpolitik: Wir setzen auf den Auf- und Ausbau strategisch erforderlicher Skills. Der Konzern ist im Bereich Fort- und Weiterbildung entsprechend stark aufgestellt und wir bemühen uns auch darum, individuelle Lösungen zu finden, um Potenziale zu fördern.

Welche kritischen Rückmeldungen zur Versicherungsbranche bekommen Sie von Kandidaten, weshalb diese für sie nicht in Frage kommt?

Interessierte Personen, die Vorbehalte gegenüber der Versicherungsbranche haben, geben eher positiv überraschte Rückmeldungen, weshalb wir viele für die Provinzial gewinnen können. Die Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, betonen immer wieder die erlebbare Nähe, die in unserer Unternehmenskultur fest verankert ist.

Provinzial-Direktionsgebäude Münster, © Provinzial

Signal Iduna

Wie viele offene Stellen hat die Signal Iduna inklusive aller Tochterunternehmen derzeit circa in Deutschland?

Derzeit haben wir knapp 200 offene Stellen bei unseren deutschen Versicherungs- und Finanztöchtern. Nicht berücksichtigt sind hier Konzernunternehmen wie beispielsweise Med X, Deurag oder Donner & Reuschel, die offene Stellen eigenständig besetzen.

Für welche Bereiche und Positionen suchen Sie besonders dringend Personal?

Wir suchen vor allem in den Bereichen IT, Data, Digitalisierung sowie Versicherungs- und Finanzspezialisten.

Für welche Position erhalten Sie im relativen Verhältnis zum Stellenangebot die meisten Bewerbungen, für welche die wenigsten?

Die Anzahl an Bewerbungen schwankt sowohl individuell als auch stellenspezifisch und ändert sich im Zeitverlauf. So bewerben sich auf das gleiche Stellenprofil mal 100, mal 15 Kandidaten. Eine allgemeine Antwort ist hier daher nicht möglich, zumal wir keine Daten erheben.

Mit welchen Argumenten werben Sie für eine Beschäftigung bei der Signal Iduna. Wie heben Sie sich von der brancheninternen Konkurrenz ab?

Beispielhaft nennen wir einige Stichworte: hohe Eigenverantwortlichkeit, freundliche, kreative und teamorientierte Atmosphäre ohne starre Kleiderordnung, flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit, auch mobil zu arbeiten, moderne Arbeitsflächen.

Mit welchen Branchen konkurrieren Sie am stärksten um Fachkräfte?

Hier ist eine pauschale Antwort nicht möglich. Generell stehen wir natürlich mit den anderen Branchenunternehmen im Wettbewerb. Bei der Besetzung von IT-Positionen konkurrieren wir branchenübergreifend mit allen Unternehmen, die hier in Sachen Technologie, Software oder Programmiersprachen ähnlich aufgestellt sind wie wir.

Welche besonderen Maßnahmen gehören zu Ihrem Recruiting?

Bei Bedarf nutzen wir in erster Linie die Direktansprache vor allem auf Social-Media-Kanälen wie Xing. Darüber hinaus setzen wir Performance Recruiting Kampagnen ein, also zielgruppenoptimierte Aktionen, die wir beispielsweise auf Facebook oder Instagram ausspielen.

In welchem Umfang sprechen Sie oder externe Dienstleister Personal der Konkurrenz im Sinne gezielter Abwerbungen an?

Die Direktansprache von Fachkräften durch unser internes Recruiting Team gehört zu unserem Methodenportfolio.

Versuchen Sie auch Quereinsteiger für ihr Unternehmen zu gewinnen und bieten Sie diesen spezielle Programme zur Umschulung, Weiterbildung und Einarbeitung an?

Das machen wir bei Bedarf im Einzelfall.

Welche kritischen Rückmeldungen zur Versicherungsbranche bekommen Sie von Kandidaten, weshalb diese für sie nicht in Frage kommt?

Keine. Dieser Fall ist bei uns bisher nicht vorgekommen.

Hauptverwaltung Signal Iduna in Dortmund, © SIGNAL IDUNA

Zurich

Wie viele offene Stellen hat ihr Konzern inklusive aller Tochterunternehmen derzeit circa in Deutschland?

Aktuell hat die Zurich Gruppe Deutschland rund 140 offene Stellen.

Für welche Bereich und Positionen suchen Sie besonders dringend Personal?

Es besteht ein kontinuierlicher Bedarf beispielsweise im Vertrieb, Underwriting, im Bereich Finanzen oder im Aktuariat.

Für welche Position erhalten Sie im relativen Verhältnis zum Stellenangebot die meisten Bewerbungen, für welche die wenigsten?

Länger als bei anderen Stellen dauern die Stellenbesetzungsprozesse bei Spezialfunktionen (Underwriting, Risikoingenieure, Aktuare und Steuerexperten). Hier werden wir zum Teil auch extern unterstützt. Zudem wird gerade bei Bewerbern im IT-Bereich häufiger der Wunsch nach 100 Prozent Homeoffice geäußert. Dies entspricht allerdings nicht unserer Zusammenarbeitskultur, da wir eine Anwesenheitsquote im Büro von durchschnittlich 50 Prozent anstreben.

Mit welchen Argumenten werben Sie für eine Beschäftigung bei Zurich? Wie heben Sie sich von der brancheninternen Konkurrenz ab?

Den in der öffentlichen Diskussion häufig reklamierten Fachkräftemangel spürt die Zurich Gruppe Deutschland in der dargestellten Dramatik nicht. Ein Grund dafür ist, dass wir konsequent an unserer Arbeitgebermarke arbeiten, was uns im Recruiting hilft. Vorausschauende Arbeitskonzepte („FlexWork 2.0“), eine Unternehmenskultur, die zum Mitgestalten einlädt und Entscheidungen für moderne Büro-Immobilien an attraktiven Standorten in Köln und Frankfurt tragen maßgeblich dazu bei, dass Zurich erstklassig qualifizierte Mitarbeiter für die zu besetzenden Positionen gewinnt. Allerdings spiegeln sich auch bei uns gewisse Markttrends, sodass im Schnitt weniger Bewerbungen als noch vor ein paar Jahren eingehen.

Mit welchen Branchen konkurrieren Sie am stärksten um Fachkräfte?

Wir stehen am Markt weit über die Versicherungsbranche hinaus im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter.

Welche besonderen Maßnahmen gehören zu Ihrem Recruiting?

Das Bewerbermarketing haben wir ausgeweitet und sprechen Kandidaten auf verschiedenen Wegen und mit unterschiedlichen frischen Formaten (auch Social-Media: Instagram, Linkedin etc.) gezielt an. Darüber hinaus aktivieren wir immer mehr die Netzwerke unserer Mitarbeiter und honorieren erfolgreiche Vermittlungen von Freunden und Bekannten zu offenen Vakanzen, denn unsere Mitarbeiter wissen am besten, wer zu uns passt. So konnten in 2023 bereits über 25 Prozent unserer Vakanzen durch diese Empfehlungen besetzt werden.

In welchem Umfang sprechen Sie oder externe Dienstleister Personal der Konkurrenz im Sinne gezielter Abwerbungen an?

Wir befinden uns in der glücklichen Situation, dass wir eine hohe Zahl an Initiativbewerbungen erhalten.

Versuchen Sie auch Quereinsteiger für Ihr Unternehmen zu gewinnen und bieten Sie diesen spezielle Programme zur Umschulung, Weiterbildung und Einarbeitung an?

Als „Haus der 100 Berufe“ sind Quereinsteiger aus anderen Branchen und jeden Alters nicht nur interessant für uns, sie sind auch wichtig, weil sie unser Unternehmen um Perspektiven und Erfahrungen bereichern. Selbstverständlich bieten wir auch ihnen ein strukturiertes Onboarding sowie kontinuierliche Qualifizierungsmöglichkeiten.

Welche kritischen Rückmeldungen zur Versicherungsbranche bekommen Sie von Kandidaten, weshalb diese für sie nicht in Frage kommt?

Signifikante kritische Rückmeldungen, die Versicherungsbranche betreffend, können wir generell nicht verzeichnen. Im Gegenteil: Bewerber zeigen sich insbesondere nach einem ersten Kennenlernen in unseren Gebäuden immer wieder sehr positiv überrascht über die Modernität und Offenheit unseres Unternehmens und der Relevanz der Versicherungsbranche für eine moderne Volkswirtschaft – auch in Bezug auf die Einflussmöglichkeiten im Bereich der Nachhaltigkeit (Nachhaltige Investments, Resilience Solutions/Kimafolgenprävention etc.)

Zentrale der Zurich Gruppe Deutschland in Köln, © Imago Images / Guido Schiefer

Alte Leipziger-Hallesche

Wie viele offene Stellen hat die ALH-Gruppe inklusive aller Tochterunternehmen derzeit circa in Deutschland?

Aktuell haben wir auf unserer Karriereseite für den Direkteinstieg 73 Stellen ausgeschrieben.

Für welche Bereiche und Positionen suchen Sie besonders dringend Personal?

Die Bereiche IT und Anwendungsentwicklung sind für uns vor dem Hintergrund unserer Digitalisierungsstrategie sowie der zunehmenden regulatorischen Auflagen an die IT von großer Bedeutung. Daher möchten wir hier auch personell weiter wachsen. Darüber hinaus suchen wir verstärkt neue Auszubildende (Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen) und dual Studierende, insbesondere für die Bachelor-Studiengänge Versicherung und Versicherung–Vertrieb, aber auch für den Studiengang (Wirtschafts-)Informatik.

Für welche Position erhalten Sie im relativen Verhältnis zum Stellenangebot die meisten Bewerbungen, für welche die wenigsten?

Die meisten Bewerbungen erhalten wir, wenn Digitalisierung, Strategie oder Marketing Gegenstand der Stellenbeschreibung sind. Schwierig wird es dann, wenn Spezialisten gesucht werden, die eine entsprechende Expertise und jahrelange Erfahrung mitbringen müssen. Beispielsweise haben wir für eine Stelle als Betriebsarzt verhältnismäßig wenige Bewerbungen. Das ist nicht verwunderlich, weil gerade überall in Deutschland medizinisches Personal gesucht wird. Hier wird es auch kurzfristig wenig Abhilfe geben.

Mit welchen Argumenten werben Sie für eine Beschäftigung in der ALH-Gruppe? Wie heben Sie sich von der brancheninternen Konkurrenz ab?

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit langjähriger Tradition bieten wir durch unsere festen Wurzeln einerseits Sicherheit, zum anderen schöpfen wir daraus Energie für Veränderungen, denn die Welt um uns herum wandelt sich und wir wollen ganz vorne dabei sein. Neben überraschend vielseitigen und spannenden Aufgaben bieten wir unseren Mitarbeitern ein familiär geprägtes und aufgeschlossenes Arbeitsumfeld sowie umfangreiche freiwillige soziale Leistungen.

Mit welchen Branchen konkurrieren Sie am stärksten um Fachkräfte?

Die Finanzdienstleistungsbranche ist sehr vielseitig und es kommt häufig vor, dass Fachkräfte während ihrer beruflichen Laufbahn zwischen Versicherern, Banken oder dem Vertrieb wechseln. Die stärkste Konkurrenz sehen wir jedoch innerhalb der Versicherungsbranche selbst. Aber auch mit anderen Branchen haben wir in der Versicherung viele Schnittstellen, zum Beispiel im Bereich IT, wo wir im Talentwettbewerb mit nahezu allen Branchen stehen, die Digitalisierung vorantreiben.

Welche besonderen Maßnahmen gehören zu Ihrem Recruiting?

Wir befinden uns gerade im Prozess der Überarbeitung unserer Recruiting-Strategie. Im Bereich Erstausbildung haben wir aber zum Beispiel bereits einen speziellen Instagram-Kanal für junge Talente ins Leben gerufen und sind sehr erfolgreich mit unserem neuen Konzept für Schülerpraktika.

In welchem Umfang sprechen Sie oder externe Dienstleister Personal der Konkurrenz im Sinne gezielter Abwerbungen an?

Viele unserer neuen Mitarbeiter werden mittlerweile von unseren eigenen Kollegen im privaten aber auch beruflichen Umfeld angesprochen. Das ist aus unserer Sicht ein besonders authentischer Weg, weil Mitarbeiter selbst am besten die Qualität des Arbeitgebers beurteilen können. Dafür bezahlen wir auch eine Prämie.

Versuchen Sie auch Quereinsteiger für Ihr Unternehmen zu gewinnen und bieten Sie diesen spezielle Programme zur Umschulung, Weiterbildung und Einarbeitung an?

Wir sind grundsätzlich offen für Quereinsteiger. Unseren Mitarbeiter bieten wir in unserem internen ALH-Campus ein umfangreiches und vielseitiges Weiterbildungsangebot und unterstützen sie natürlich auch bei externen Weiterausbildungen.

Welche kritischen Rückmeldungen zur Versicherungsbranche bekommen Sie von Kandidaten, weshalb diese für sie nicht in Frage kommt?

Die Versicherungsbranche hat in der Gesellschaft leider insgesamt ein schlechteres Image, als es der Realität entspricht. Die Vielfalt der Tätigkeitsfelder und Ausbildungswege, die unsere Branche bietet, ist den meisten gar nicht bekannt. In unserer Branche müssen wir deshalb herausstellen, welche spannenden Aufgaben und aktiven Gestaltungsmöglichkeiten die Versicherungswelt als Arbeitgeber tatsächlich bietet.

Alte Leipziger-Zentrale in Oberursel, © Alte Leipziger

Gothaer

Wie viele offene Stellen hat die Gothaer inklusive aller Tochterunternehmen derzeit circa in Deutschland?

Insgesamt haben wir derzeit etwas mehr als 400 offene Stellen, circa 290 Stellen für den Direkteinstieg, circa 110 Ausbildungsstellen, sieben Stellen im Traineeprogramm und 13 Werksstudenten- und Praktikumstellen.

Für welche Bereiche und Positionen suchen Sie besonders dringend Personal?

Mit erhöhter Priorität suchen wir in den Bereichen Vertrieb und selbständiger Außendienst, als Underwriter sowie in der IT und im Schadenmanagement.

Für welche Position erhalten Sie im relativen Verhältnis zum Stellenangebot die meisten Bewerbungen, für welche die wenigsten?

Eine pauschale Aussage ist hier nicht möglich. Eine Vielzahl an Bewerbungen verzeichnen wir im Normalfall für Positionen auf Sachbearbeiter-Ebene, während auf Spezialisten/Experten-Ebene, wie beispielsweise in der IT, die Bewerbungsfrequenz variiert und auf die gegenwärtige Marktlage zurückzuführen ist.

Mit welchen Argumenten werben Sie für eine Beschäftigung bei der Gothaer? Wie heben Sie sich von der brancheninternen Konkurrenz ab?

Wir setzen auf eine authentische, echte und unverstellte Arbeitskultur. Genau das wollen wir auch nach außen transportieren. Denn bei uns können die Menschen so sein, wie sie sind. Wir bieten viel Freiraum für eigenverantwortliches Handeln, individuelle Freiheiten und mehr Flexibilität bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Eine Kultur der Wertschätzung, des Vertrauens und der Transparenz sowie der Rückhalt einer starken Gemeinschaft sind selbstverständlich. Bei uns zählt das Wir - bunt, dynamisch, nachhaltig.

Mit welchen Branchen konkurrieren Sie am stärksten um Fachkräfte?

Durch die Vielzahl an unterschiedlichen Jobprofilen stehen wir im Wettbewerb mit einer Vielzahl an Branchen. Einen Schwerpunkt bildet die Finanzdienstleistungsbranche rund um Versicherungen und Banken.

Welche besonderen Maßnahmen gehören zu Ihrem Recruiting?

Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Bekanntheit der Gothaer als Ausbildungsunternehmen und Arbeitgeber bei jungen Menschen zu erhöhen und haben dazu im vierten Quartal des vergangenen eine deutschlandweite Mediakampagne durchgeführt. Zusätzlich haben wir durch unsere neue Talent-Marketing-Strategie regionale Maßnahmen in der Zielgruppe der Schüler und Studierenden verstärkt. Im Wettbewerb um die besten Talente haben wir im Jahr 2022 unsere neue Positionierung der Arbeitgebermarke sowie eine komplett neue Karriere-Website ausgerollt. Wir erreichen über unsere Karriere-Website eine Conversion-Rate von über 5 Prozent und insgesamt eine Steigerung der Bewerbungen von über 10 Prozent.

In welchem Umfang sprechen Sie oder externe Dienstleister Personal der Konkurrenz im Sinne gezielter Abwerbungen an?

Für schwer zu besetzende Positionen arbeiten wir mit ausgewählten Personaldienstleistern zusammen. Vereinzelt setzen wir bei spezifischen Positionen auch auf Active Sourcing. Mit Hilfe der dabei üblichen Instrumente werden auch mitunter Personen aus anderen Wettbewerbsunternehmen angesprochen, allerdings verzichten wir auf Maßnahmen wie Kaltakquise oder Sammelansprachen.

Versuchen Sie auch Quereinsteiger für ihr Unternehmen zu gewinnen und bieten Sie diesen spezielle Programme zur Umschulung, Weiterbildung und Einarbeitung an?

Der Fachkräftemangel geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Damit einhergehend stellen wir auch fest, dass es immer schwieriger wird, Auszubildende für uns zu gewinnen. Daher befinden wir uns derzeit in Überlegungen, zusätzliche Ausbildungsberufe und weitere duale Studiengänge auch für Studienabbrecher und Quereinsteiger zu ermöglichen.

Welche kritischen Rückmeldungen zur Versicherungsbranche bekommen Sie von Kandidaten, weshalb diese für Sie nicht in Frage kommt?

Durch die breite Palette an attraktiven Angeboten sowie unserer offenen und flexiblen Arbeitskultur können wir keine kritischen Rückmeldungen zur Versicherungsbranche von Kandidaten verzeichnen, weshalb sich diese - trotz im Vergleich guter Bezahlung - gegen uns entschieden haben.

Gothaer-Gebäude in Köln, © Gothaer

HDI

Wie viele offene Stellen hat ihr Konzern inklusive aller Tochterunternehmen derzeit circa in Deutschland?

Wir haben circa 600 Vakanzen in Deutschland ausgeschrieben.

Für welche Bereiche und Positionen suchen Sie besonders dringend Personal?

Wir suchen schwerpunktmäßig in den Feldern IT, Mathematik, Underwriting und Jura, darüber hinaus auch wiederkehrend Auszubildende und Mitarbeiter im Service-Umfeld (zum Beispiel Köche).

Für welche Position erhalten Sie im relativen Verhältnis zum Stellenangebot die meisten Bewerbungen, für welche die wenigsten?

Wir spüren einen Rückgang von Bewerbungen von Softwareentwicklern, Aktuaren, Juristen und Ingenieuren. Stellen in den Bereichen Personal, Controlling und Marketing sind dagegen verhältnismäßig stark nachgefragt.

Mit welchen Argumenten werben Sie für eine Beschäftigung bei der HDI? Wie heben Sie sich von der brancheninternen Konkurrenz ab?

Unsere attraktive Unternehmenskultur, verbunden mit einer neuen Arbeitsweise – vielerorts selbstorganisiert, eigenverantwortlich und flexibel hinsichtlich Ort und Zeit – zieht viele Talente an. Wir erweitern stetig die Bandbreite unserer Arbeitgeberleistungen wie unser Aktienprogramm für Mitarbeiter, Gesundheitsmanagement und Jobrad, ein subventioniertes 14-Euro-Deutschlandticket und Unterstützungsangebote in den Bereichen betriebliche Kinderbetreuung, Pflege und bei privaten Krisensituationen. Außerdem bieten wir vielfältige Möglichkeiten der fachlichen, methodischen und persönlichen Weiterbildung.

Mit welchen Branchen konkurrieren Sie am stärksten um Fachkräfte?

Die HDI Group ist ein „Haus der 100 Berufe“. Wir suchen von versicherungstechnischen bis zu Service-Skills eine Vielfalt an Talenten. Diese finden sich nicht allein im Versicherungswesen, sondern auch im Mittelstand, in der IT und diversen weiteren Branchen.

Welche besonderen Maßnahmen gehören zu Ihrem Recruiting?

Im Recruiting sprechen wir potenzielle Mitarbeiter vermehrt selbst aktiv an, zum Beispiel über soziale Medien. Unser Programm „Mitarbeitende werben Mitarbeitende“ läuft erfolgreich. Ein internationaler Stellenmarkt auf unserer Karrierewebsite erleichtert das Recruiting von Talenten aus dem Ausland.

In welchem Umfang sprechen Sie oder externe Dienstleister Personal der Konkurrenz im Sinne gezielter Abwerbungen an?

Wir möchten Interessierte über die zielgruppengerechte Bewerbung unserer Vakanzen für uns gewinnen. Eine gezielte Abwerbung steht nicht im Fokus.

Versuchen Sie auch Quereinsteiger für Ihr Unternehmen zu gewinnen und bieten Sie diesen spezielle Programme zur Umschulung, Weiterbildung und Einarbeitung an?

Wir ermutigen explizit auch Talente, die nicht alle Anforderungen unserer Stellenausschreibungen erfüllen, sich bei uns zu bewerben. Basisqualifikationen können wir durch geeignete Maßnahmen auf allen Leveln erweitern. Über Ausbildungsangebote, Qualifizierungen und Entwicklungsprogramme baut die HDI Group eigene Nachwuchs- und Führungskräfte auf und sorgt so auch für die interne Besetzung von Stellen.

Welche kritischen Rückmeldungen zur Versicherungsbranche bekommen Sie von Kandidaten, weshalb diese für sie nicht in Frage kommt?

Teilweise werden Versicherungen noch als altmodisch und wenig innovativ wahrgenommen – doch das „verstaubte“ Image der Branche wandelt sich. Die HDI Group erhält auf Hochschulexkursionen, Veranstaltungen oder als Reaktion auf Social-Media-Posts zahlreiche positive Rückmeldungen zur Vielfalt der Tätigkeiten in einem internationalen Konzern.