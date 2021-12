136 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für asiatische Aktien

Nach einem versöhnlichen Jahresausklang begann das Börsenjahr 2016 weniger harmonisch. Noch bevor bei uns die Börsen am 4. Januar öffneten, hatte China seinen Aktienhandel bereits ausgesetzt. Ein in diesem Jahr neu eingeführter Sicherheitsmechanismus kam sofort zum Einsatz. Brechen die Kurse in China um mehr als 7 Prozent ein, wird die Börse für den Rest des Tages dichtgemacht. Nach einem beherzten Eingriff der Notenbank, die mal eben kurz umgerechnet 19 Milliarden Euro in den Markt pumpte, haben sich die Kurse am Folgetag stabilisiert.