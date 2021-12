139 Fonds im Crashtest Die besten Aktienfonds für Schwellenländer

Depot-Check im März 2020: Alle akut von der Corona-Pandemie betroffenen Marktsegmente wie Touristik-Anbieter, Fluggesellschaften oder Öl-Firmen sind inzwischen aussortiert. Wo gilt es angesichts der völlig veränderten Ausgangslage für die Kapitalmärkte noch Schaden für das eigene Vermögen zu begrenzen? Klar, in den Schwellenländern – sie standen noch nie in dem Ruf, ein sicherer Hafen zu sein und ihre Gesundheitssysteme haben dem Covid-19-Virus besonders wenig entgegenzusetzen. Also weg damit.

Wer im vergangenen Frühjahr so dachte und handelte, verkannte zwei Dinge. Erstens: Viele im Emerging-Markets-Universum verortete Länder gehören zur von Corona bereits in einem sehr frühen Stadium betroffenen Region Südostasien – allen voran China, wo die Pandemie ihren Anfang nahm. Entsprechend zeitig traten entsprechende Lockerungsmaßnahmen in Kraft, die Wirtschaft lief wieder an. Und zweitens: Mit Alibaba, Tencent und TSMC kommen die mit Abstand größten Einzelwerte des Vergleichsindex MSCI Emerging Markets aus dem Technologie-Sektor – jener Branche also, die den globalen Lockdown am besten wegsteckte und teilweise sogar massiv von ihm profitierte.