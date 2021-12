145 Tarife im Test Das sind die besten Privatrenten

Michael Hauer, IVFP

Niedrigzinsen und Corona-Krise fordern Deutschlands Versicherer heraus. Eine finanzielle Notlage der Gesellschaften ist nach Angaben der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) ist derzeit zwar nicht in Sicht. Doch viele ihrer Kunden haben durch Kurzarbeit oder ausbleibender Aufträge auch persönlich mit dem wirtschaftlichen Abschwung zu kämpfen.

Die finanziellen Einschnitte machen es den Betroffenen schwer, in gleichem Umfang zu sparen wie zuvor. Dennoch steht für das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) fest: „Die Kündigung der privaten Altersvorsorge ist die schlechteste Lösung.“ Stattdessen bieten Versicherer viele Optionen, um die Zahlweise anzupassen und die Verträge zu erhalten.

Besonders beliebt bei deutschen Vorsorgesparern waren zuletzt Rentenversicherungen. „Welche Auswirkung aber die aktuelle Situation auf die Altersvorsorge haben wird, kann derzeit niemand abschätzen“, sagt IVFP-Geschäftsführer Michael Hauer. „Fest steht, sämtliche Vertragsänderungen sollten wohl durchdacht und besprochen werden, um die Altersvorsorge nicht zu gefährden.“

Die besten private Rentenversicherungen

In seinem aktuell veröffentlichten Privatrenten-Rating 2020 untersucht das IVFP zum elften Mal in Folge private Rentenversicherungen am deutschen Markt. Die Ergebnisse werden mit den Auszeichnungen Exzellent, Sehr Gut und Gut bewertet – sowohl im Gesamtergebnis, als auch in den einzelnen Teilbereichen und die Versicherer sind innerhalb der Gesamtnoten alphabetisch sortiert.

Das sind die besten Prviatrenten-Tarife in der ...

Produktkategorie Anbieterkategorie Unternehmen Tarif klassisch Serviceversicherer R+V Privatrente klassisch Direktanbieter Europa E-R Rentenversicherung Pur Klassik Plus Serviceversicherer Allianz Privatrente Perspektive Index Serviceversicherer Allianz Privatrente Indexselect Plus Index Serviceversicherer Allianz Privatrente Indexselect Index Serviceversicherer Axa Relax Privatrente Classic Index Serviceversicherer Neue Leben Plan X Index Serviceversicherer Nürnberger DAX-Rente Index Serviceversicherer Württembergische Privatrente Indexclever fondsgebunden mit Garantien Serviceversicherer Allianz Privatrente Investflex fondsgebunden mit Garantien Serviceversicherer Alte Leipziger AL-Renteflex fondsgebunden mit Garantien Serviceversicherer Alte Leipziger Flexible Fondsrente AL Fonds fondsgebunden mit Garantien Serviceversicherer Axa Relax Privatrente Chance fondsgebunden mit Garantien Serviceversicherer Axa Relax Privatrente Comfort fondsgebunden mit Garantien Serviceversicherer Condor Congenial Privat Garant (C72E) fondsgebunden mit Garantien Serviceversicherer Continentale Rente Invest Garant fondsgebunden mit Garantien Serviceversicherer LV 1871 Mein Plan fondsgebunden mit Garantien Serviceversicherer Neue Leben Aktivplan fondsgebunden mit Garantien Serviceversicherer Stuttgarter Flexrente Performance-safe fondsgebunden mit Garantien Serviceversicherer Swiss Life Maximo Privatrente fondsgebunden mit Garantien Serviceversicherer Württembergische Genius Privatrente FRH fondsgebunden mit Garantien Serviceversicherer Zurich Deutscher Herold Vorsorgeinvest Spezial fondsgebunden ohne Garantien Serviceversicherer Allianz Privatrente Investflex fondsgebunden ohne Garantien Serviceversicherer Alte Leipziger AL-Renteflex fondsgebunden ohne Garantien Serviceversicherer Alte Leipziger Flexible Fondsrente AL Fonds fondsgebunden ohne Garantien Serviceversicherer Condor Congenial Privat (C78 E) fondsgebunden ohne Garantien Serviceversicherer LV 1871 Mein Plan fondsgebunden ohne Garantien Serviceversicherer Volkswohl Bund Fondsfittery fondsgebunden ohne Garantien Serviceversicherer Württembergische Genius Privatrente FRH fondsgebunden ohne Garantien Direktanbieter Europa E-FR – Fonds-Rente Comfort Serviceversicherer Allianz Privatrente Komfort Dynamik

Die Versicherer mit der Gesamtnote Exzellent sind in ihrer jeweiligen Produktkategorie alphabetisch sortiert. Quelle: IVFP Privatrenten-Rating 2020

In diesem Jahr hat das IVFP 145 Tarife von 52 Anbietern auf bis zu 90 Kriterien hin untersucht. Die Einteilung erfolgte in die Produktkategorien klassisch, Klassik Plus, Index, fondsgebunden mit und ohne Garantien sowie Comfort. Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Summe der vier Teilbereiche Unternehmensqualität (35 Prozent), Rendite (30), Flexibilität (25) sowie Transparenz und Service (10).