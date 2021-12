15. Branchentreffen in Berlin Die besten Bilder vom Financial Planner Forum

Rund 480 Gäste kommen am Donnerstag und Freitag in Berlin zu einem der größten Branchentreffen für Financial Planner, Tied Agents und Vermögensberater in Berlin zusammen, um Aktuelles über globale Märkte zu erfahren und sich in geselliger Atmosphäre untereinander auszutauschen. Zusätzlich können die Teilnehmer des 15. Financial Planner Forum in Besitz von 12 Creditpoints des FPSB Deutschland zu kommen.