15 Edelmetallanbieter im Ranking Das sind die 3 besten Gold-Händler Deutschlands

Screenshot der Internetseite von Kettner-Edelmetalle | Foto: Kettner-Edelmetalle

Der von Jürgen A. Kettner betriebene Online-Shop für den An- und Verkauf von physischen Edelmetallen unterhält zwei Filialen in Baden-Württemberg. Im aktuellen DKI-Test der besten Edelmetallhändler Deutschlands überzeugt ihr Internetangebot vor allem in der Kategorie Sicherheit/ Transparenz, in der er den ersten Rang belegt. In den anderen vier Kategorien schafft es Kettner-Edelmetalle hingegen jeweils nicht aufs Siegertreppchen der drei Anbieter mit den jeweils besten Teilnoten in den einzelnen Kategorien.