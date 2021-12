15 Fonds im Crashtest Die besten Aktienfonds mit Absicherungsstrategie

Die Schwankungen an den Aktienmärkten nehmen seit einigen Monaten zu. Griechenland-Krise und China-Crash haben einen Vorgeschmack darauf geliefert, dass es auch in Zeiten, in denen Aktien gegenüber Anleihen alternativlos erscheinen, immer wieder zu kräftigen Rücksetzern kommen kann. Eine Gefahr, der Manager von Aktien-Strategiefonds aktiv begegnen: Je nach Strategie senken sie mehr oder weniger deutlich die Investitionsquote oder versuchen, über eine Long-Short-Strategie Rückschläge abzufedern.