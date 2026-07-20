Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds feiert sein 15-jähriges Bestehen und blickt auf eine langfristige Erfolgsbilanz zurück, die über sehr unterschiedliche Marktphasen hinweg aufgebaut wurde. Seit Auflegung hat die Strategie eine starke absolute und relative Performance erzielt und ist dabei ihrer konsequenten Investmentphilosophie treu geblieben. Mit Blick auf das nächste Kapitel sieht das Portfoliomanagementteam attraktive Chancen bei europäischen Small- und Mid-Caps.

Mehr erfahren. 