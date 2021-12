15 Prozent: Bundesregierung will Abgeltungsteuer senken (April, April!)

15 statt 25 Prozent: Überraschende Wende im Hickhack um die Abgeltungssteuer. Der Gesetzgeber erwägt, die ab 2009 geltende Pauschalsteuer auf 15 Prozent zu senken. Das geht aus vertraulichen Papieren hervor, die der Redaktion von DAS INVESTMENT vorliegen. Unklar ist dabei noch, ob der niedrigere Steuersatz gleich ab 2009 gilt, oder ob die neue Steuer mit 25 Prozent startet und erst 2011 auf 15 Prozent gesenkt wird.

Erst gestern sorgte ein Bericht der „Financials Times Deutschland“ für Unruhe: Danach soll der Gesetzgeber angeblich planen, mit dem Jahressteuergesetz 2009 die Regeln der Abgeltungssteuer speziell für Dachfonds zu verschärfen.

Ab Januar 2009 wird die Pauschalsteuer die Versteuerung von Wertpapiergewinnen regeln: Der Pauschalsatz von 15 (oder 25 Prozent) plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer wird der Fiskus unabhängig von der Haltedauer beim Verkauf von Wertpapieren kassieren. Bis es so weit ist, greifen Übergangsregeln. So fallen Fonds- und Aktienkäufe bis Ende 2008 noch unter die alte Steuerregel. Werden sie länger als zwölf Monate gehalten, können sie später steuerfrei verkauft werden.