159 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für Schwellenländer-Aktien

Das beste Ergebnis dieser Fonds – und auch den Spitzenplatz in der Gesamtwertung sowie im Performance- und Stresstest – erzielte der Magna New Frontiers Fund aus dem Hause Charlemagne Capital. Mit 210 Punkten hat der 2011 aufgelegte Fonds einen komfortablen Vorsprung vor dem milliardenschweren Klassiker Comgest Growth Emerging Markets auf Rang 2, der insgesamt 156 Punkte erzielte.

Die drei Siegerfonds im Kurzporträt

Stefan Böttcher

Der Gesamtsieger: Magna New Frontiers Fund

Der Siegerfonds wird von Stefan Böttcher gemanagt, der sich bei seinen Anlageentscheidungen nicht strikt an die MSCI-Definition der Frontier Markets hält. Er investiert auch in Ländern, die vom MSCI Frontier Markets Index in den MSCI Emerging Markets aufgestiegen sind. Dadurch will Böttcher davon profitieren, dass der Aufstieg aus dem Frontier-Markets-Index in der Regel zu einem Kursanstieg führt. Zu den Staaten, die im Portfolio, nicht aber im Index vertreten sind, gehören aktuell die Vereinigten Arabischen Emirate, Georgien und Polen.

Böttcher ist Stockpicker, doch er trifft auch Top-Down-Entscheidungen und geht dabei mitunter hohe Länderwetten ein. Derzeit spielen Argentinien mit 18 Prozent, die Vereinigten Arabischen Emirate mit 17 Prozent und Pakistan mit 16 Prozent auf Länderebene die wichtigste Rolle. Mit einer Gewichtung von 13 Prozent gehört auch Rumänien zu den Ländern, in denen Böttcher attraktive Investmentchancen identifiziert hat: „Das Land ist mit einer Wachstumsprognose von 4 bis 5 Prozent in 2017 die am stärksten wachsende Volkswirtschaft.“