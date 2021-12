16 Fonds im Crashtest Die besten Schwellenländer-Mischfonds

Russlands Präsident Wladimir Putin (vorne, dritter von links) als Gastgeber des 7. Brics-Summit im russischen Ufa: Anlagen in Schwellenländern sind derzeit bei Anlegern unbeliebt wie lange nicht. Foto: Getty Images

Russlands Präsident Wladimir Putin (vorne, dritter von links) als Gastgeber des 7. Brics-Summit im russischen Ufa: Anlagen in Schwellenländern sind derzeit bei Anlegern unbeliebt wie lange nicht. Foto: Getty Images

Mischfonds gibt es zuhauf, und es kommen immer neue hinzu. Kein Wunder: Schließlich ziehen die Fonds auch das meiste Anlegergeld an. Das Angebot an Emerging-Markets-Mischfonds hingegen ist äußerst übersichtlich. Gerade einmal 16 Fonds wurden im aktuellen Crashtest analysiert. Zehn davon haben ein Volumen von weniger als 100 Millionen Euro. Das könnte sich ändern, wenn der einstige Mega-Trend Emerging Markets wieder zum Leben erwacht und dem neuen Mega-Trend Multi-Asset Gesellschaft leistet. Dann würden die Fonds zwei unwiderstehliche Themen in einem Produkt bieten.