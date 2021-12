Andreas Scholz 16.12.2009 Aktualisiert am 28.01.2020 - 17:54 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

16,5 Prozent jährlich in Grenzmärkten – Rentenfondsmanager im Gespräch

Die Londoner Investment-Boutique Silk Invest öffnet Investoren die Märkte in Nahost, Afrika und Asien – erstmals mit einem Rentenfonds. Kurz vor Zulassung des Silk Road Income (Isin: LU0445778870) spricht DAS INVESTMENT.com mit Zin Bekkali, Geschäftsführer von Silk Invest und Philipp Prömm von Fundmatrix, der die Produkte in Deutschland vermarkten will, über die Chancen an der Seidenstraße.