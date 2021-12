18 Fonds im Crashtest Die besten globalen Renten-Strategiefonds

Wer managt den derzeit besten Rentenfonds, den es in Deutschland zu kaufen gibt? Um diese Frage zu beantworten, hätte es eigentlich keines Crashtests bedurft. Natürlich Bruno Crastes – zumindest dann, wenn man als Grundlage der Bewertung die Leistung der vergangenen fünf Jahre heranzieht. Der Franzose, Gründer der Londoner Investmentboutique H2O, lässt der Konkurrenz mit dem von ihm und Co-Manager Jeremy Touboul gesteuerten H2O Multibonds nicht den Hauch einer Chance. Niemand sonst kann für sich auch nur annähernd in Anspruch nehmen, das Kapital der Anleger seit 2014 mit Anleihe-Investments verdreifacht zu haben. Manch Aktienfonds-Manager wäre froh, seinen Kunden die Hälfte davon zu präsentieren.

Um so etwas hinzubekommen, benötigt man Freiheiten. Nahezu unbegrenzte Freiheiten, die im Prinzip nur eine einzige Rentenfonds-Kategorie gewährleistet – jene der global anlegenden Strategiefonds. Wer dort antritt, darf im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben beinahe alles: Staats- und Unternehmensanleihen unterschiedlichster Bonität und Herkunft ins Portfolio holen. Die vielfältigen Möglichkeiten der Währungsmärkte ausreizen. An fallenden Kursen verdienen.

All dies und manches mehr haben Crastes und Touboul in den vergangenen Jahren erfolgreich getan. Immer wieder haben sie zudem Papiere gekauft, an die sich zeitweise kaum ein anderer Investor herantraute. Auf Peso lautende Mexiko-Anleihen nach der überraschenden Wahl von US-Präsident Donald Trump. Italienische Staatstitel, als die Konfrontation der neu gewählten Regierung mit der EU aus dem Ruder zu laufen drohte. Türkei-Bonds nach dem Absturz der Lira. Auch der steigende US-Dollar bescherte dem häufig mit Derivaten arbeitenden H2O-Duo seit Anfang 2018 prächtige Zuwächse. Immer frei nach Crastes‘ Motto: Ohne Risiko kein Gewinn.

Logisch, dass eine solche Anlagepolitik mit stärkeren Schwankungen einhergeht als der Kauf von deutschen Staatsanleihen oder dänischen Pfandbriefen. Doch obwohl eine aktienähnliche Volatilität von 18,3 Prozent und ein zwischen April 2014 und April 2019 möglicher maximaler Verlust von fast 30 Prozent durchaus den einen oder anderen potentiellen Käufer abschrecken könnte, ändern diese Werte nichts am Gesamtbild: Mit 78 von 100 Punkten entscheidet der H2O Multibonds mit großem Vorsprung den aktuellen Crashtest seiner Kategorie für sich (siehe Tabelle).