18 Führungskräfte müssen gehen GAM betreibt personellen Kahlschlag

Die Schweizer Fondsgesellschaft GAM entlässt 18 Führungskräfte. Vor allem in den Bereichen Aktien und Anleihen will das Unternehmen den Rotstift ansetzen, verriet ein Sprecher des Unternehmens. Die Fondsgesellschaft war im Sommer in die Schlagzeilen geraten, nachdem Fondsmanager Tim Haywood wegen Verstoßes gegen hauseigene Investmentregeln GAM verlassen musste.