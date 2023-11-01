Am 09. und 10. November findet das Financial Planning Forum in Berlin statt. Über DAS INVESTMENT können Sie kostenlose Tickets für das Event erhalten.

Event in Berlin Erhalten Sie hier kostenlose Karten für das 19. Financial Planning Forum

Netzwerken und Weiterbilden zum Jahresabschluss: Das 19. Financial Planning Forum findet am 9. und 10. November im Kosmos Berlin statt. Es ermöglicht Finanzplanern, aktuelle Trends und Entwicklungen zu diskutieren sowie ihr Fachwissen zu erweitern.

Auf dem Forum wird eine Vielzahl von Themen behandelt, darunter Vermögens- und Vorsorgeplanung, Nachfolge- und Nachlassplanung, Aufsichts- und Steuerrecht sowie diverse Investmentansätze. Es ist zudem eine Möglichkeit, das berufliche Netzwerk zu erweitern.

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Das Forum ist mit 9,0 CPD Punkten vom FPSB Deutschland zertifiziert, weshalb es für Financial Planner eine relevante Möglichkeit zur professionellen Weiterbildung im Rahmen ihrer Zertifizierung darstellt.

Interessenten, die am Event teilnehmen möchten, können über DAS INVESTMENT Gästekarten erwerben. Nutzen Sie dafür den Code „FREE-FPF“. Hier finden Sie alle Informationen zur Veranstaltung.