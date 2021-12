Redaktion 07.06.2017 Lesedauer: 1 Minute

192 Euro im Monat von „Vater Staat“ Was an der Kindergeld-Rente dran ist

Für Eltern, die ihren Kindern eine stattliche Altersvorsorge ohne eigenes Zutun finanzieren möchten, hört sich dieser Weg überaus bequem an: Sie müssen einfach nur das Kindergeld in Höhe von 192 Euro Monat für Monat in einen guten Fonds oder einen ETF einzahlen – so lautet zumindest der Finanztipp eines Vermögensmanagers.