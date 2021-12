Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity 1929 – 2008 – 2020: Globale Krisen im Vergleich

Carsten Roemheld, Kapitalmarkt-Stratege bei Fidelity, hat den renommierten Wiener Wirtschaftsforscher Karl Aiginger eingeladen, im Podcast über seine Erwartungen zu sprechen: Das Virus könnte, so Aiginger, nun auf den Pfad einer verantwortungsvollen Globalisierung lenken – und den Ausstieg aus fossilen Energien einläuten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Covid-19: Schlimmer als 1929? Im Oktober 1929 brechen an der New Yorker Börse die Kurse ein. Die Welt gerät in den Strudel der Wirtschaftskrise, es folgen Jahre des Elends. Rund 90 Jahre später trifft die Covid-19-Pandemie die globale Ökonomie hart – und manche Beobachter ziehen Parallelen zur großen Depression. Doch Ursache und Reaktion unterscheiden sich maßgeblich, so dass auch die langfristigen Folgen kaum vergleichbar sein dürften. Mehr erfahren

Wichtige Informationen: