193 Fonds im Crashtest Die besten defensiven globalen Mischfonds

Wer genau hinschaut, erkennt derzeit eine ganze Reihe von potenziellen Belastungen für die Finanzmärkte. Brisant bleibt nicht nur die politische Lage in der Ukraine und im erweiterten Nahen Osten. Auch in Europa brodelt es: Die Briten diskutieren über den Verbleib in der Europäischen Union, während die Katalanen die Stabilität Spaniens und somit ganz Europas herausfordern. Und in China könnte die wirtschaftliche Krise womöglich größer sein als bisher angenommen.